Происшествия

44 минуты назад

«Дэу Нексия» сбила бетонный столб при съезде с моста в Новой Жизни

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#ДТП
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«Дэу Нексия» сбила бетонный столб при съезде с моста в Новой Жизни

По словам жителей улицы Мирной, на этом участке дороги регулярно случаются аварии.

23 августа напротив дома №16 по улице Майской в посёлке Новая Жизнь водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в опору линии электропередачи. В результате бетонный столб упал на забор частного дома.

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По словам жительницы дома №16 по улице Мирной Светланы, на этот раз не повезло её соседям — это их забор помял упавший бетонный столб. Но и сама Светлана живёт «как на пороховой бочке» и всё время боится выходить из дома, опасаясь летящих с моста в Новой Жизни автомобилей.

— На моих глазах уже было несколько таких аварий. В металлическое дорожное ограждение вдоль тротуара спускающиеся с моста автомобили врезаются настолько регулярно, что дорожные службы уже перестали его восстанавливать! Мы уже устали от многочисленных аварий: автомобили летят с нового моста и врезаются в забор напротив моего дома! После вчерашней аварии водитель оставил свои колотые бампера у меня на участке, бросил их под куст, чтобы было не видно.

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Из-за вчерашней аварии жильцы улицы Мирной также на несколько часов остались без света. А ещё энергетики заменили опору на новую, а старую вместе с проводами пока так и оставили лежать за земле вдоль забора Светланы, перегородив подъезд к дому.

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— Аварии у нас происходят даже летом, при хорошей погоде, а при первом дожде и гололёде все снова будут регулярно врезаться в наш забор! Прошу придать огласке данный беспредел! — Отмечает Светлана.

Липчанка надеется привлечь к своей проблеме внимание не только со стороны дорожных служб. Она также обращается к простым автолюбителям, которых просит соблюдать скоростной режим и быть аккуратнее при съезде с моста в Новой Жизни.
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#ДТП
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Комментарии (1)

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шардак

33 минуты назад
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