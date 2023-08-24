Происшествия

39 минут назад

Липчанка получила сильные ожоги при взрыве баллона с освежителем воздуха

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#ожог #взрыв
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Липчанка получила сильные ожоги при взрыве баллона с освежителем воздуха

Женщина госпитализирована с ожогами 10% тела.

В областной ожоговый центр поступила 60-летняя женщина, получившая ожоги 10% тела у себя дома при взрыве баллона от автоматического освежителя воздуха.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, баллон с освежителем воздуха упал и взорвался, при этом взрыв был такой силы, что пламя обожгло женщине лицо, руки и тело. Врачи диагностировали у пациентки ожоги второй и третьей степени.

Медики призывают липчан соблюдать осторожность в быту и следовать инструкциям при использовании потенциально опасных устройств, в том числе аэрозольных баллонов.
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#ожог #взрыв
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Комментарии (1)

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