Липчанка получила сильные ожоги при взрыве баллона с освежителем воздуха

Женщина госпитализирована с ожогами 10% тела.

В областной ожоговый центр поступила 60-летняя женщина, получившая ожоги 10% тела у себя дома при взрыве баллона от автоматического освежителя воздуха.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, баллон с освежителем воздуха упал и взорвался, при этом взрыв был такой силы, что пламя обожгло женщине лицо, руки и тело. Врачи диагностировали у пациентки ожоги второй и третьей степени.



Медики призывают липчан соблюдать осторожность в быту и следовать инструкциям при использовании потенциально опасных устройств, в том числе аэрозольных баллонов.