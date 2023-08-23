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14 минут назад

Цех подготовки производства НЛМК отпраздновал 55-летие

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#юбилей
Цех подготовки производства НЛМК отпраздновал 55-летие

Цех подготовки производства Новолипецкого комбината отметил 55-летний день рождения. В честь праздника для ветеранов производства организовали экскурсию на комбинат, а лучших сотрудников отметили корпоративными наградами.

Производственную площадку посетили более 60 бывших сотрудников цеха. Ветераны побывали на Лебедином озере, встретились с коллегами и познакомились с молодыми специалистами. Больше всего они интересовались изменениями в цехе. 

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Цех подготовки производства обеспечивает приемку, сохранность и выдачу поступающих на комбинат товарно-материальных ценностей. Практически всё оборудование для реализации инвестиционных проектов и ремонтов проходит через этот цех. 

В 2021 году здесь открыли новый высокотехнологичный склад. Он позволяет круглосуточно снабжать запасными частями, комплектующими и расходными материалами ремонтные цеха и в четыре раза сократить время на выполнение внутренних заказов. Решение с помощью встроенных алгоритмов самостоятельно рассчитывает оптимальное размещение материалов на складе, планирует действия техники и персонала, ведет контроль за каждой складской единицей. Цифровизация позволила отказаться от бумажного документооборота.

- Много изменений произошло за это время, но тем не менее, очень хорошие впечатления оставила после себя эта встреча, этот юбилей. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем такие встречи проходили. Всем сотрудникам цеха трудовых успехов, держать марку цеха, как это было все 55 лет, - поделился ветеран ЦПП Геннадий Будюкин.

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#юбилей
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