«Чёрных риелторов» приговорили к 15 годам лишения свободы

Липецкий областной суд вынес приговор по громкому делу «чёрных риелторов».

В вашем браузере отключен JavaScript

В обоих случаях подсудимые, применяя угрозы, вынудили потерпевших продать принадлежащую им недвижимость, а деньги, полученные в результате сделок, похитили – речь идёт о суммах в 2 миллиона рублей и 1 миллион 400 тысяч рублей.



Пытаясь придать содеянному черты легальных действий, они подыскивали недорогое жилье и оформляли право собственности на похищенных ими мужчин, после чего отпускали их. В результате вместо двухкомнатной квартиры стоимостью 2 миллиона рублей один их потерпевших получил комнату в общежитии на проезде Осеннем стоимостью 370 тысяч рублей, второй потерпевший вместо квартиры в Липецке стоимостью 1,4 миллиона рублей получил дом в деревне Рог Долгоруковского района стоимостью 130 тысяч рублей.



Гособвинитель в ходе судебных прений просил назначить Мусатову 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и лишением звания лейтенанта полиции, Будюкину – в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года.



Подсудимые вину не признали. Тем не менее, приговором Липецкого областного суда обоих приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев.



Осужденных также обязали выплатить компенсации потерпевшим: Бокову – 1 миллион 270 тысяч рублей, а также Рощупкину 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда (с Будюкина –50 тысяч рублей, c Мусатова 100 тысяч рублей) и ещё 400 тысяч рублей в пользу Бокова (с Будюкина 150 тысяч рублей и с Мусатова 250 тысяч рублей).