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55 минут назад
«Чёрных риелторов» приговорили к 15 годам лишения свободы
Липецкий областной суд вынес приговор по громкому делу «чёрных риелторов».
Сегодня в Липецком областном суде вынесли приговор 43-летнему Владимиру Будюкину и 34-летнему бывшему полицейскому Владимиру Мусатову за серию преступлений, совершенных в 2019-2020 годах, в том числе похищения людей и вымогательство. Одному из потерпевших подсудимые угрожали насилием и расправой над его близкими, второго обманом заманили в квартиру, представившись сотрудниками полиции.
Ещё в июне 2021 года это громкое дело начал рассматривать Правобережный районный суд Липецка, но закончен процесс не был — один из предъявленных обвинением пунктов статей по подсудности относился к областному суду, поэтому дело вернули назад в прокуратуру, а потом оттуда — в Липецкий областной суд.
Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, первоначально Владимиру Будюкину и Владимиру Мусатову были предъявлены обвинения в совершении двух эпизодов вымогательства группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере (по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ) и двух эпизодов разбоя (по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ). Однако в ходе следствия гособвинение исключило из объема обвинения разбой.
Также подсудимые обвинялись в двух преступлениях, предусмотренных пунктами «а», «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений и одного преступления, предусмотренного пунктом «в», части 3 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений, повлекшее иные тяжкие последствия.
Мужчины похитили двоих жителей Липецка, злоупотребляющих спиртными напитками, с целью принуждения их к продаже принадлежащей им недвижимости и последующего хищения средств, вырученных от сделок купли-продажи. Преступления совершались по следующей схеме: собственника квартиры помещали в автомобиль и заставляли забрать документы на недвижимость. Затем отвозили на квартиру, где в течение длительного времени удерживали против его воли, пока не находился покупатель квартиры.
Так, Мусатов и Будюкин 15 мая 2019 года похитили мужчину с проспекта Мира, перевезли его на автомобиле в квартиру в поселке Матырский. Там, припугнув насилием в отношении его сына и жены, добились от похищенного согласия на продажу имеющейся у него квартиры в доме по улице Неделина. И уже 16 мая в отделении МФЦ на улице Меркулова зарегистрировали сделку купли-продажи.
А 7 февраля 2020 года Мусатов и Будюкин похитили жителя улицы Опытная, забрали у его знакомой документы для совершения сделки купли-продажи квартиры, переместили жертву в квартиру дома по улице адмирала Макарова.
При этом один из потерпевших был похищен даже дважды. Осознав, что похитители планируют совершить незаконную сделку с его жильем, мужчина попытался сбежать из помещения, где его удерживали, спрыгнув с балкона на третьем этаже. Упав на асфальт, беглец травмировал позвоночник, поломал кости таза и левую бедренную кость, получил ушиб легких. Но «черные риелторы» и после этого от него не отстали. Когда потерпевшего выписали из больницы, 22 июля в его квартиру незаконно проникли и во второй раз похитили несчастного.
Мусатова также лищили звания лейтенанта полиции.
Ещё в июне 2021 года это громкое дело начал рассматривать Правобережный районный суд Липецка, но закончен процесс не был — один из предъявленных обвинением пунктов статей по подсудности относился к областному суду, поэтому дело вернули назад в прокуратуру, а потом оттуда — в Липецкий областной суд.
Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, первоначально Владимиру Будюкину и Владимиру Мусатову были предъявлены обвинения в совершении двух эпизодов вымогательства группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере (по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ) и двух эпизодов разбоя (по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ). Однако в ходе следствия гособвинение исключило из объема обвинения разбой.
Также подсудимые обвинялись в двух преступлениях, предусмотренных пунктами «а», «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений и одного преступления, предусмотренного пунктом «в», части 3 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений, повлекшее иные тяжкие последствия.
Мужчины похитили двоих жителей Липецка, злоупотребляющих спиртными напитками, с целью принуждения их к продаже принадлежащей им недвижимости и последующего хищения средств, вырученных от сделок купли-продажи. Преступления совершались по следующей схеме: собственника квартиры помещали в автомобиль и заставляли забрать документы на недвижимость. Затем отвозили на квартиру, где в течение длительного времени удерживали против его воли, пока не находился покупатель квартиры.
Так, Мусатов и Будюкин 15 мая 2019 года похитили мужчину с проспекта Мира, перевезли его на автомобиле в квартиру в поселке Матырский. Там, припугнув насилием в отношении его сына и жены, добились от похищенного согласия на продажу имеющейся у него квартиры в доме по улице Неделина. И уже 16 мая в отделении МФЦ на улице Меркулова зарегистрировали сделку купли-продажи.
А 7 февраля 2020 года Мусатов и Будюкин похитили жителя улицы Опытная, забрали у его знакомой документы для совершения сделки купли-продажи квартиры, переместили жертву в квартиру дома по улице адмирала Макарова.
При этом один из потерпевших был похищен даже дважды. Осознав, что похитители планируют совершить незаконную сделку с его жильем, мужчина попытался сбежать из помещения, где его удерживали, спрыгнув с балкона на третьем этаже. Упав на асфальт, беглец травмировал позвоночник, поломал кости таза и левую бедренную кость, получил ушиб легких. Но «черные риелторы» и после этого от него не отстали. Когда потерпевшего выписали из больницы, 22 июля в его квартиру незаконно проникли и во второй раз похитили несчастного.
В обоих случаях подсудимые, применяя угрозы, вынудили потерпевших продать принадлежащую им недвижимость, а деньги, полученные в результате сделок, похитили – речь идёт о суммах в 2 миллиона рублей и 1 миллион 400 тысяч рублей.
Пытаясь придать содеянному черты легальных действий, они подыскивали недорогое жилье и оформляли право собственности на похищенных ими мужчин, после чего отпускали их. В результате вместо двухкомнатной квартиры стоимостью 2 миллиона рублей один их потерпевших получил комнату в общежитии на проезде Осеннем стоимостью 370 тысяч рублей, второй потерпевший вместо квартиры в Липецке стоимостью 1,4 миллиона рублей получил дом в деревне Рог Долгоруковского района стоимостью 130 тысяч рублей.
Гособвинитель в ходе судебных прений просил назначить Мусатову 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и лишением звания лейтенанта полиции, Будюкину – в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года.
Подсудимые вину не признали. Тем не менее, приговором Липецкого областного суда обоих приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев.
Осужденных также обязали выплатить компенсации потерпевшим: Бокову – 1 миллион 270 тысяч рублей, а также Рощупкину 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда (с Будюкина –50 тысяч рублей, c Мусатова 100 тысяч рублей) и ещё 400 тысяч рублей в пользу Бокова (с Будюкина 150 тысяч рублей и с Мусатова 250 тысяч рублей).
Пытаясь придать содеянному черты легальных действий, они подыскивали недорогое жилье и оформляли право собственности на похищенных ими мужчин, после чего отпускали их. В результате вместо двухкомнатной квартиры стоимостью 2 миллиона рублей один их потерпевших получил комнату в общежитии на проезде Осеннем стоимостью 370 тысяч рублей, второй потерпевший вместо квартиры в Липецке стоимостью 1,4 миллиона рублей получил дом в деревне Рог Долгоруковского района стоимостью 130 тысяч рублей.
Гособвинитель в ходе судебных прений просил назначить Мусатову 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и лишением звания лейтенанта полиции, Будюкину – в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года.
Подсудимые вину не признали. Тем не менее, приговором Липецкого областного суда обоих приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев.
Осужденных также обязали выплатить компенсации потерпевшим: Бокову – 1 миллион 270 тысяч рублей, а также Рощупкину 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда (с Будюкина –50 тысяч рублей, c Мусатова 100 тысяч рублей) и ещё 400 тысяч рублей в пользу Бокова (с Будюкина 150 тысяч рублей и с Мусатова 250 тысяч рублей).
Мусатова также лищили звания лейтенанта полиции.
Однако