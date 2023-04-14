Происшествия
сегодня, 14:50
Дело предполагаемых «черных риэлторов» поступило на новое рассмотрение
Речь идёт о серии преступлений, совершенных в 2019-2020 годах.
Липецкий областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении двоих предполагаемых «черных риэлторов». 43-летнего Владимира Будюкина и 34-летнего Владимира Мусатова обвиняют серии преступлений, совершенных в 2019-2020 годах, в том числе похищении людей и тяжких преступлениях против собственности.
Ещё в июне 2021 года это дело начал рассматривать Правобережный районный суд Липецка, но закончен процесс не был — один из предъявленных обвинением пунктов статей по подсудности относился к областному суду, поэтому дело вернули назад в прокуратуру, а потом оттуда — в Липецкий областной суд.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчин обвиняют в похищении двоих жителей Липецка, злоупотребляющих спиртными напитками, с целью принуждения их к продаже принадлежащей им недвижимости и последующего хищения средств, вырученных от сделок купли-продажи.
По версии следствия, собственника квартиры помещали в автомобиль и заставляли забрать документы на недвижимость. Затем отвозили на квартиру, где в течение длительного времени удерживали против его воли, пока не находился покупатель квартиры.
Так, Мусатова и Будюкина обвиняют в том, что 15 мая 2019 года они похитили мужчину с проспекта Мира, перевезли его на автомобиле в квартиру в поселке Матырский. Там, припугнув насилием в отношении его сына и жены, добились от похищенного согласия на продажу имеющейся у него квартиры в доме по улице Неделина. И уже 16 мая в отделении МФЦ на улице Меркулова зарегистрировали сделку купли-продажи.
А 7 февраля 2020 года, по версии следствия, Мусатов и Будюкин похитили жителя улицы Опытная, забрали у его знакомой документы для совершения сделки купли-продажи квартиры, переместили жертву в квартиру дома по улице адмирала Макарова.
При этом один из потерпевших был похищен даже дважды. Осознав, что похитители планируют совершить незаконную сделку с его жильем, мужчина попытался сбежать из помещения, где его удерживали, спрыгнув с балкона на третьем этаже. Упав на асфальт, беглец травмировал позвоночник, поломал кости таза и левую бедренную кость, получил ушиб легких. Но «черные риэлторы» от него не отстали. Когда потерпевшего выписали из больницы, 22 июля в его квартиру незаконно проникли и во второй раз похитили несчастного.
Как полагает следствие, в обоих случаях подсудимые, применяя угрозы, вынудили потерпевших продать принадлежащую им недвижимость, а деньги, полученные в результате сделок, похитили – речь идёт о суммах в 2 миллиона рублей и 1 млн 400 тысяч рублей.
Пытаясь придать содеянному черты легальных действий, они подыскивали недорогое жилье и оформляли право собственности на похищенных ими мужчин, после чего отпускали их. Следствие полагает, в результате вместо двухкомнатной квартиры стоимостью 2 миллиона рублей один их потерпевших получил комнату в общежитии на проезде Осеннем стоимостью 370 тысяч рублей, второй потерпевший вместо квартиры в Липецке стоимостью 1,4 миллиона рублей получил дом в деревне Рог Долгоруковского района стоимостью 130 тысяч рублей.
Подсудимые вину в совершении преступлений отрицают.
Ещё в июне 2021 года это дело начал рассматривать Правобережный районный суд Липецка, но закончен процесс не был — один из предъявленных обвинением пунктов статей по подсудности относился к областному суду, поэтому дело вернули назад в прокуратуру, а потом оттуда — в Липецкий областной суд.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчин обвиняют в похищении двоих жителей Липецка, злоупотребляющих спиртными напитками, с целью принуждения их к продаже принадлежащей им недвижимости и последующего хищения средств, вырученных от сделок купли-продажи.
По версии следствия, собственника квартиры помещали в автомобиль и заставляли забрать документы на недвижимость. Затем отвозили на квартиру, где в течение длительного времени удерживали против его воли, пока не находился покупатель квартиры.
Так, Мусатова и Будюкина обвиняют в том, что 15 мая 2019 года они похитили мужчину с проспекта Мира, перевезли его на автомобиле в квартиру в поселке Матырский. Там, припугнув насилием в отношении его сына и жены, добились от похищенного согласия на продажу имеющейся у него квартиры в доме по улице Неделина. И уже 16 мая в отделении МФЦ на улице Меркулова зарегистрировали сделку купли-продажи.
А 7 февраля 2020 года, по версии следствия, Мусатов и Будюкин похитили жителя улицы Опытная, забрали у его знакомой документы для совершения сделки купли-продажи квартиры, переместили жертву в квартиру дома по улице адмирала Макарова.
При этом один из потерпевших был похищен даже дважды. Осознав, что похитители планируют совершить незаконную сделку с его жильем, мужчина попытался сбежать из помещения, где его удерживали, спрыгнув с балкона на третьем этаже. Упав на асфальт, беглец травмировал позвоночник, поломал кости таза и левую бедренную кость, получил ушиб легких. Но «черные риэлторы» от него не отстали. Когда потерпевшего выписали из больницы, 22 июля в его квартиру незаконно проникли и во второй раз похитили несчастного.
Как полагает следствие, в обоих случаях подсудимые, применяя угрозы, вынудили потерпевших продать принадлежащую им недвижимость, а деньги, полученные в результате сделок, похитили – речь идёт о суммах в 2 миллиона рублей и 1 млн 400 тысяч рублей.
Пытаясь придать содеянному черты легальных действий, они подыскивали недорогое жилье и оформляли право собственности на похищенных ими мужчин, после чего отпускали их. Следствие полагает, в результате вместо двухкомнатной квартиры стоимостью 2 миллиона рублей один их потерпевших получил комнату в общежитии на проезде Осеннем стоимостью 370 тысяч рублей, второй потерпевший вместо квартиры в Липецке стоимостью 1,4 миллиона рублей получил дом в деревне Рог Долгоруковского района стоимостью 130 тысяч рублей.
Подсудимые вину в совершении преступлений отрицают.
гостья
Кстати…
Неравнодушный