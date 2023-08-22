Происшествия

32 минуты назад

42-летний рецидивист обокрал пожилых супругов

149
#кража

Дело о краже рассмотрит суд.

Данковские полицейские направили в суд дело о краже 151 500 рублей из дома пожилых супругов. В преступлении обвиняется 42-летний рецидивист.

Исчезновение денег пенсионеры заметили 6 июня. Тогда же они обратились в полицию. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что в дом стариков забрался уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления 42-летний местный житель. 

 «Через незапертую входную дверь он прошел в дом пенсионеров, где с полки шкафа похитил их сбережения», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Деньги старикам вернула сожительница задержанного.


149
#кража

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