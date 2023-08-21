Происшествия
сегодня, 16:39
Спасение поросят собрало пробку на Лебедянском шоссе
Фура с живым грузом завалилась на бок.
В Липецке на развязке Лебедянского шоссе при помощи крана поднимают фуру с живыми поросятами, которая завалилась на бок.
Фото - vk.com/id535907768
По словам очевидцев, спасение поросят собрало пробку на дороге. Это подтверждает и сервис «Яндекса».
Напомним, водитель перевозившей живой груз фуры не справился с управлением и в результате она опрокинулась. При этом ни сам водитель, ни животные не пострадали.
Фото - vk.com/id535907768
По словам очевидцев, спасение поросят собрало пробку на дороге. Это подтверждает и сервис «Яндекса».
Напомним, водитель перевозившей живой груз фуры не справился с управлением и в результате она опрокинулась. При этом ни сам водитель, ни животные не пострадали.
Город
Александр