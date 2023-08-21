Происшествия

сегодня, 16:39

Спасение поросят собрало пробку на Лебедянском шоссе

2 1892
#ДТП
4

Фура с живым грузом завалилась на бок.

В Липецке на развязке Лебедянского шоссе при помощи крана поднимают фуру с живыми поросятами, которая завалилась на бок.

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Фото - vk.com/id535907768

По словам очевидцев, спасение поросят собрало пробку на дороге. Это подтверждает и сервис «Яндекса».

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Напомним, водитель перевозившей живой груз фуры не справился с управлением и в результате она опрокинулась. При этом ни сам водитель, ни животные не пострадали.
2 1892
#ДТП
4

Комментарии (2)

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Город

26 минут назад
Два варианта кто виноват дураки или дороги
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Александр

57 минут назад
Животные трупы половина ,, ждите их в магазине
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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