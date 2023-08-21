Происшествия

47 минут назад

Поросята визжат, но никто не пострадал

3 933
#ДТП
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На Лебедянском шоссе опрокинулась перевозившая живой груз фура. 

В Липецке на развязке Лебедянского шоссе завалилась на бок фура с живыми поросятами. На место аварии приехала пожарная машина. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель перевозившей живой груз фуры не справился с управлением и в результате она опрокинулась. При этом ни сам водитель, ни животные не пострадали.



По словам очевидцев, вдоль дороги хорошо слышен визг живых поросят, которых перевозила фура.
3 933
#ДТП
1

Комментарии (3)

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Гость

18 минут назад
Ну как там то её летом положить можно было, поросят в три яруса загрузили или кто-то как обычно в телефоне сидел
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Лиза

22 минуты назад
Водитель, надо быть осторожней на дороге, не дрова везёшь!
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Кирилл

39 минут назад
Травмированных поросят на убой теперь...
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