Поросята визжат, но никто не пострадал

На Лебедянском шоссе опрокинулась перевозившая живой груз фура.

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В Липецке на развязке Лебедянского шоссе завалилась на бок фура с живыми поросятами. На место аварии приехала пожарная машина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель перевозившей живой груз фуры не справился с управлением и в результате она опрокинулась. При этом ни сам водитель, ни животные не пострадали.По словам очевидцев, вдоль дороги хорошо слышен визг живых поросят, которых перевозила фура.