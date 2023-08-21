Происшествия
47 минут назад
Поросята визжат, но никто не пострадал
На Лебедянском шоссе опрокинулась перевозившая живой груз фура.
В Липецке на развязке Лебедянского шоссе завалилась на бок фура с живыми поросятами. На место аварии приехала пожарная машина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель перевозившей живой груз фуры не справился с управлением и в результате она опрокинулась. При этом ни сам водитель, ни животные не пострадали.
По словам очевидцев, вдоль дороги хорошо слышен визг живых поросят, которых перевозила фура.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель перевозившей живой груз фуры не справился с управлением и в результате она опрокинулась. При этом ни сам водитель, ни животные не пострадали.
По словам очевидцев, вдоль дороги хорошо слышен визг живых поросят, которых перевозила фура.
Гость
Лиза
Кирилл