Происшествия

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Дело о серии из 25 магазинных краж передано в суд

262
#кража
Дело о серии из 25 магазинных краж передано в суд

В кражах обвиняется 27-летний житель области, из магазинов он выносил кофе, шоколад и алкоголь.

ОМВД России по Грязинскому району направило в суд уголовное дело 27-летнего жителя Липецкой области, обвиняемого в 25 магазинных кражах.

Полицейские установили, что кражи совершались с декабря 2021 года по октябрь 2022 года в сетевых магазинах Липецка и Грязей. По данным следствия, обвиняемый выносил из магазинов кофе, шоколад и алкоголь. Похищенные товары он прятал под одежду или в пакет. Общий ущерб превысил 31 тысячу рублей.

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщили в областном управлении МВД.
262
#кража

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