В июле в Липецкой области апельсины подорожали на треть, товары для животных – на 5%

Потребительские цены в Липецкой области в июле выросли на 0,51%, а в целом с начала года – на 2,85%, сообщает Липецкстат.

Продовольственные товары в июле подорожали на 0,7% (по сравнению с концом декабря 2022 года - поднялись в цене на 3,16%). В том числе выросли цены на сахар – на 4%, свинину, мясные консервы, яйца – на 3%, овощные консервы, рыбопродукты, мясо птицы, говядину, хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы – на 1%-2%. Из плодоовощной продукции картофель подорожал на 3%, яблоки – на 8%, груши – на 9%, лимоны – на 13%, апельсины – на 36%, при этом цены на овощи снизились в целом на 3%. Вместе с тем стали дешевле питьевое молоко, макаронные и крупяные изделия, масло и жиры – на 1-2%.



Непродовольственные товары в июле стали дороже на 0,71% (за семь месяцев 2023 года - на 1,7%). В этой группе на 5% повысились цены на товары для животных, средства связи, чулочно-носочные изделия, телерадиотовары, автомобильный бензин, ювелирные изделия - на 2-3%. Кроме того, бумажно-беловые товары, полотенца, детская одежда, школьно-письменные принадлежности, инструменты и оборудование, моющие и чистящие средства, строительные материалы, легковые автомобили, перевязочные материалы, медикаменты, дизельное топливо, металлическая посуда, печатные издания стали дороже на 1%.



Цены и тарифы на услуги в июле снизились на 0,13%, хотя в целом за январь-июль рост цен составил 4,18%. Подорожали услуги прачечных на 8%, услуги зарубежного туризма – на 2%, услуги гостиниц, услуги по ремонту обуви – на 1%. Кроме того, повысилась стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования, оплата начального курса обучения вождению легкового автомобиля, стоимость прививки животного, стоимость изготовления гроба – на 1%, абонентская плата за телевизионную антенну, аренда однокомнатной квартиры у частных лиц – на 2-3%, плата за пользование общественным туалетом – на 8%. Одновременно с этим годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) снизилась на 10%, экскурсионные услуги – на 4%.



