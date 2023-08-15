сегодня, 08:30
26-летний парень забрался в дом на улице Студенческой и нанес смертельный удар 85-летнему хозяину
Следственное управление СК России по Липецкой области расследовало уголовное дело 26-летнего жителя Липецкой области, обвиняемого в разбое и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Дело передано в прокуратуру для последующего направления в суд.
«Осознавая, что его действия, направленные на совершение тайного хищения чужого имущества, были замечены, он напал на потерпевшего, причинив ему черепно-мозговую травму и, завладев имуществом, скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления СК.
В эту же ночь хозяинf дома доставили в больницу, где он умер от полученной травмы.
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