Депутат Станислав Каменецкий: «Мост на новых сваях станет нашим подарком жителям округа»

32-й избирательный округ Липецка включает в себя Карьер, часть Сокола, садоводческие товарищества. 80% его территории — частный сектор, вечно недофинансированный и оттого необычайно проблемный. Остальная часть — старый жилфонд в границах улиц Шкатова, Кротевича, 30 лет Октября и 4-й Пятилетки. Будучи аналитиком, Станислав Каменецкий еще до первого своего избрания в Липецкий горсовет в 2015 году составил свою собственную дорожную карту вывода округа из тупика, в котором тот оказался.

В округе — два центра общественного притяжения. И оба они — у Домов культуры «Студеновский» и «Сокол». В последнее время эти общественные пространства получили новую жизнь. Центры культурной жизни отремонтировали. Теперь обустраивают все, что рядом. На Соколе в прошлом году отремонтировали дорогу и тротуар на улице Ушинского, обновили сквер имени Ксении Константиновой, где появились новое освещение, скамейки, урны. А в этом году закипела работа у ДК «Студеновский».Тут — одна большая стройплощадка. К осени должны заасфальтировать улицы 4-й Пятилетки и Орловскую. На Шкатова наряду с обновленной дорогой строят еще и тротуары.— Здесь, у Дворца культуры, где находится мемориал горнякам, участникам Великой Отечественной войны, можно увидеть синергию разных программ. Детский игровой городок, стилизованный под пиратский корабль, ограждение и лавочки сделали за счет программы «Депутатский миллион». Сквер перед ДК осветил «Горсвет», сухие деревья опиливает МУП «Зеленхоз». Осталось разве что уложить новый асфальт непосредственно перед Дворцом культуры, чтобы сказать, что это популярное место обрело новую жизнь, — говорит депутат.Такой результат достигается исключительно путем кропотливой работы депутата с городской администрацией и мэром Евгенией Уваркиной.— Мы не раз предметно рассматривали ситуацию в округе с мэрией, отдавая приоритет местам, которые никогда не видели благоустройства. Все такие программы рождаются в результате длительных согласований с органами власти, поиска источников финансирования, создании проектов и смет, поисках подрядчиков и контроля над ними. Это системная работа, на которую уходит много времени. Но у нас есть оппоненты, которые ничего не делают, а просто вводят липчан в заблуждение через свои информационные ресурсы, приписывая себе заслуги горсовета. Мол, все благоустройство — это реакция прокуратуры на их обращения. Это ложь!Состояние дороги — главная проблема округа. Но, кажется, в этом году она будет снята, ведь этот обширный район попал в нацпроект «Безопасные качественные дороги». В прошлом году в округе отремонтировали улицу Амурскую. В этом дорожная техника зашла на улицу Клары Цеткин, Энгельса, Урицкого, Дружбы. Фактически с нуля построены дороги на улицах Железнодорожной, Гранитной и Второй Гранитной.— В 2015 году, все дороги в округе были в ужасающем состоянии. Ямочный ремонт не решал проблем. Например, на пересечении улиц Сурикова и Вильямса была огромная лужа. Местные жители возвели мини-дамбу для защиты своих домовладений. Мы завезли туда 600 тонн шлака, подняли уровень дороги, положили асфальт. И все, сняли проблему. Сейчас мне не стыдно заехать на любой участок округа. Жители положительно оценивают благоустройство. А ведь 7-8 лет назад все было не так. Люди возмущались. И я их понимаю — если о них забыли на десятилетия, то каким будет их отношение к власти?— Что будет с аварийным мостом через железную дорогу по улице Гайдара? Его нельзя сносить. Нам без него никак! — спрашивает депутата житель проезда имени Федора Лузана.Станислав Каменецкий говорит, что долгая эпопея по спасению этого моста подходит к концу: после переговоров РЖД начала перевешивать свои коммуникации с аварийного моста на две новые опоры, что уменьшает общий вес путепровода. Риска обрушения моста уже нет. После небольшого ремонта он станет абсолютно безопасным.Мосты — вторая ахиллесова пята округа. Из-за ломаного рельефа местности пешеходное сообщение между так называемой Коллективкой, двумя десятками улиц с частной застройкой, и многоэтажным Соколом с его социальной инфраструктурой (поликлиникой, больницей, магазинами, стадионом, детскими садами, лицеем и школой) проходит по нескольким мостам. Но их состояние настолько плохо, что мэрия объявила мосты аварийными.Впрочем, округу повезло, ведь Каменецкого можно назвать ресурсным депутатом. Будучи гендиректором крупной компании «Металл Трейд», он с первых дней работы в округе вкладывает собственные средства в решение его проблем. За свой счет, например, депутат отремонтирует хлипкий мост по улице Карла Либкнехта. Также компания Станислава Каменецкого к концу года построит новый мост взамен аварийного по улице 40 лет Октября.— Мост на новых сваях станет нашим подарком жителям округа. Он будет в тех же размерах, что и существующий. Целиком из металла. Сама по себе работа на финишном этапе займет две-три недели. За мэрией — уборка того, что мешает монтажным работам: расчистка лога от многолетних залежей мусора и вырубка поросли, — говорит депутат.В 2015-16 годах депутат обошел округ вдоль и поперек. Вместе со своими избирателями определился с проблематикой, расставил приоритеты. Ключевым стала реконструкция 8-й школы 1936 года постройки, из фундамента которой уже росли деревья! За два года отремонтирован фасад, заменена кровля и все окна. Совместными усилиями с жителями округа депутат создал при школе музей воинской славы. «Школа обрела новую жизнь еще и потому, что там обновился педколлектив, который возглавил Андрей Мехов, человек с активной жизненной позицией. В итоге, если раньше школа набирала один первый класс, то в последние годы — по два-три первых класса».Двор в границах домов №1 и №7 по улице Шкатова, №8 по улице 4-й Пятилетки, №2 и №4 по улице Горняцкой депутат считает образцово-показательным в округе.— Жильцы домов участвовали во всех программах по благоустройству. За «Депутатский миллион» и на условиях софинансирования с мэрией тут появились детские площадки. Я очень благодарен губернатору за программу «Мой двор», по которой начали комплексно благоустраивать дворы.В прошлом году у дома №8 поставили огороженную металлической сеткой спортплощадку. Удалось договориться с УК «Привокзальная» обновить мусорную площадку — теперь она оборудована евроконтейнерами, из которых не разлетается мусор, — говорит депутат.Но УК явно недорабатывает: трава во дворе выше пояса, на детских площадках много мусора, жильцы жалуются на отсутствие регулярной уборки подъездов. Эти замечания депутат берет на карандаш. Мелочей у Станислава Каменецкого нет: с жителями округа на постоянной связи находится его помощник. Всякие бытовые вопросы решаются мгновенно: от пополнения песочниц до ремонта почтовых ящиков. Все просьбы избирателей для Станислава Каменецкого — руководство к действию.