Общество
сегодня, 15:40
На улице Советской образовалась река
Сегодня днем по улице Советской потекла река желтой воды. Исток реки находится недалеко от дома № 68.
И хорошо, что в том районе нет пешеходного перехода, потому что перейти реку не замочив ноги уже нельзя. Энергетики уже выяснили причину возникновения потока и готовят аварийней работы.
— Предварительное обследование показало, что поврежден трубопровод диаметром 300 мм. Сейчас с администрацией города согласуются земляные работы, а также осуществляется подготовка оборудования и материалов для ремонта, — сообщили нам пресс-службе «РВК-Липецк»,
И хорошо, что в том районе нет пешеходного перехода, потому что перейти реку не замочив ноги уже нельзя. Энергетики уже выяснили причину возникновения потока и готовят аварийней работы.
— Предварительное обследование показало, что поврежден трубопровод диаметром 300 мм. Сейчас с администрацией города согласуются земляные работы, а также осуществляется подготовка оборудования и материалов для ремонта, — сообщили нам пресс-службе «РВК-Липецк»,
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