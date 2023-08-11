Общество

сегодня, 15:40

На улице Советской образовалась река

17 1042
#порыв
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Сегодня днем по улице Советской потекла река желтой воды. Исток реки находится недалеко от дома № 68.



И хорошо, что в том районе нет пешеходного перехода, потому что перейти реку не замочив ноги уже нельзя. Энергетики уже выяснили причину возникновения потока и готовят аварийней работы.

— Предварительное обследование показало, что поврежден трубопровод диаметром 300 мм. Сейчас с администрацией города согласуются земляные работы, а также осуществляется подготовка оборудования и материалов для ремонта, — сообщили нам пресс-службе «РВК-Липецк»,
17 1042
#порыв
2

Комментарии (17)

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Такую схему

1 минуту назад
Коммунист, спроектировали и воплотили в жизнь в совке! Все делалось через зад,чтобы было не как у людей!
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Направьте

12 минут назад
Завтра туда бегунов.
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Жители ул. Советская

25 минут назад
Скорее всего мы без воды не только сегодня, но и в выходные, у нас ничего быстро не решается.
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Жители ул. Советская

27 минут назад
Ну задолбали, то горячей нет, то холодной, никакие дела не сделать, ни помыться, удобств никаких, но зато деньги дерут исправно, тарифы завышать не забывают.
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Коммунист

33 минуты назад
Вот такая она стабильность
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Алькаш

39 минут назад
Потери оплатит электорат.
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Фокс

42 минуты назад
Город-курорт, самый зелёный город Черноземья, даже Жемчужина (по мнению Гулевского). Утопающая в деревьях бывшая Воронежская, слегка зелёненькая нынешняя Советская с текущей зловонной жижей прямо к горсовету и целому правительству под нос. Центр города, ЛИЦО!
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Елки - палки

44 минуты назад
Ничего смешного. Мы уже без холодной воды. Интересно как долго будут ремонтировать ?
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ё

50 минут назад
Исток реки желтой воды находится недалеко от дома № 68 по улице Советской. Ну вот, открыли или отрыли новую реку Хуанхэ!!!
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Витек

51 минуту назад
Ну вот. Никогда не было и вот опять.
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