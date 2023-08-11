Происшествия

12 минут назад

На улице Набережной горел жилой дом

87
#МЧС #пожар
На улице Набережной горел жилой дом
Днем 10 августа на улице Набережной в Грязях горел шпальный жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В результате пожара сгорела десятая часть дома. С огнем боролись три расчета.

В этот же день в липецком СНТ «Металлург-2» сгорел садовый домик, в деревне Нечаевка Задонского района частично огнем повреждена кровля бесхозного строения.

Ночью 11 августа огнем уничтожена кровля надворной в поселке Сахарный Завод Краснинского района.
87
#МЧС #пожар

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