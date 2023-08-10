Общество

24 минуты назад

Липчанина спасли от паразита, занявшего половину его печени

2 669
#операция

Редкую операцию выполнили хирурги Липецкой областной клинической больницы.

В больницу обратился 43-летний мужчина с жалобами на слабость, высокую утомляемость и боли в области печени. После того, как его обследовали, стало ясно, что в печени пациента образовалась киста паразита эхинококка, которая занимала половину органа.

Избавить мужчину от паразита можно было только сделав операцию, которая успешно выполнили заместитель главного врача по хирургии Сергей Чигрин и врач-хирург Алексей Сундеев.



Стоит добавить, что случаи поражений печени эхинококком в Липецкой области встречаются довольно редко. Подобные операции выполняются не боле двух раз в год.
2 669
#операция

Комментарии (2)

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Animal planet.

6 минут назад
Капец,нужно что то купить в аптеке от паразитов.
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Веселый

11 минут назад
Сколько полыни надо сьесть от паразитов?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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