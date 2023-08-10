Липчанина спасли от паразита, занявшего половину его печени

Редкую операцию выполнили хирурги Липецкой областной клинической больницы.

В вашем браузере отключен JavaScript

В больницу обратился 43-летний мужчина с жалобами на слабость, высокую утомляемость и боли в области печени. После того, как его обследовали, стало ясно, что в печени пациента образовалась киста паразита эхинококка, которая занимала половину органа.Избавить мужчину от паразита можно было только сделав операцию, которая успешно выполнили заместитель главного врача по хирургии Сергей Чигрин и врач-хирург Алексей Сундеев.Стоит добавить, что случаи поражений печени эхинококком в Липецкой области встречаются довольно редко. Подобные операции выполняются не боле двух раз в год.