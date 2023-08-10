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53 минуты назад
Пожары на Гавайях привели к гибели минимум 36 человек
Масштабные пожары на Гавайских островах привели к гибели как минимум 36 человек и уничтожили большую часть популярного у туристов города Лахайна на острове Мауи, сообщает Интерфакс со ссылкой на CNN.
По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, большая часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек, была разрушена, а сотни семей были вынуждены покинуть свои дома. Жители сообщают о душераздирающих разрушениях. Всего в Лахайне проживают около 12 тыс. человек.
«Во время продолжения тушения пожаров в Лахайне обнаружили 36 погибших», — говорится в сообщении. Лесные пожары начались из-за сухой погоды, ситуация ухудшается из-за сильных ветров. Спасательные и поисковые службы работают круглосуточно.
Под угрозой из-за пожаров на острове Мауи, которые начались 8 августа из-за сильного ураганного ветра, оказались сотни жилых домов и более 35 тыс. человек. По данным агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев, огонь охватил свыше 800 га земли.
Более 11 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с Мауи, ожидается вывоз еще 1,5 тыс. человек. Ситуацию осложняло то, что основная автомагистраль по пути к аэропорту была закрыта
Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километров, и большинство из этих очагов еще не локализованы.
По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, большая часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек, была разрушена, а сотни семей были вынуждены покинуть свои дома. Жители сообщают о душераздирающих разрушениях. Всего в Лахайне проживают около 12 тыс. человек.
«Во время продолжения тушения пожаров в Лахайне обнаружили 36 погибших», — говорится в сообщении. Лесные пожары начались из-за сухой погоды, ситуация ухудшается из-за сильных ветров. Спасательные и поисковые службы работают круглосуточно.
Под угрозой из-за пожаров на острове Мауи, которые начались 8 августа из-за сильного ураганного ветра, оказались сотни жилых домов и более 35 тыс. человек. По данным агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев, огонь охватил свыше 800 га земли.
Более 11 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с Мауи, ожидается вывоз еще 1,5 тыс. человек. Ситуацию осложняло то, что основная автомагистраль по пути к аэропорту была закрыта
Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километров, и большинство из этих очагов еще не локализованы.