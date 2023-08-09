Происшествия

21 минуту назад

Уроженец Мурсманской области сел на четыре года за нападение с ножом на охранника «Хомяка»

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#разбой #касса
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Уроженец Мурсманской области сел на четыре года за нападение с ножом на охранника «Хомяка»

Разбойник опустошил кассу круглосуточного магазина.

Правобережный суд Липецка назначил 38-летнему уроженцу Мурманской области четыре года колонии за разбойное нападение на магазин «Хомяк».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, пьяный мужчина вооружился кухонным ножом и пришел ночью 25 января в круглосуточный магазин «Хомяк» на улице Опытной в Липецке. Там он напал на охранника, запугал его и взял из кассы 6 950 рублей.

— Следствием действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Подсудимый полностью признал свою вину, добровольно возместил причиненный материальный ущерб. Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, —  рассказали в прокуратуре.
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#разбой #касса
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Комментарии (2)

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Мимоходом

11 минут назад
Ой, а где это у нас МурСманская область? )))
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Во как8

14 минут назад
Мурсманск? Это где такое чудо?
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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