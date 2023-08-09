Уроженец Мурсманской области сел на четыре года за нападение с ножом на охранника «Хомяка»

Разбойник опустошил кассу круглосуточного магазина.



Правобережный суд Липецка назначил 38-летнему уроженцу Мурманской области четыре года колонии за разбойное нападение на магазин «Хомяк».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, пьяный мужчина вооружился кухонным ножом и пришел ночью 25 января в круглосуточный магазин «Хомяк» на улице Опытной в Липецке. Там он напал на охранника, запугал его и взял из кассы 6 950 рублей.



— Следствием действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Подсудимый полностью признал свою вину, добровольно возместил причиненный материальный ущерб. Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — рассказали в прокуратуре.

