Гендиректор «Металлурга» отправлен в отставку

Эту информацию нам подтвердил начальник областного управления по спорту.

Кресло руководителя липецкого футбольного клуба в очередной раз опустело. 39-летний Сергей Ветров освободил должность гендиектора ФК «Металлург».

Отставку Ветрова GOROD48 подтвердил начальник областного управления по физкультуре и спорту Михаил Маринин, но вместе с тем не стал комментировать причины ухода гендиректора. Ничего не сказал Маринин и о возможном преемнике Сергея Ветрова. По нашей информации, поиски претендента на пост руководителя клуба сейчас активно ведутся, в том числе и среди иногородних специалистов.

Выходец из любительского волейбола Сергей Ветров возглавил «Металлург» год назад, сменив на этом посту профессионального тренера по академической гребле Александра Зюзина.

При Зюзине «Металлург» за один сезон вылетел из первой лиги/ФНЛ во вторую. Остановить это падение Ветров, по сути, не смог. По итогам минувшего сезона «красно-чёрные» по спортивному принципу вылетели в так называемую группу «Б» второй лиги, по факту — третий дивизион. Так низко в своей истории «Металлург» никогда не опускался. Спасла случайность — из-за отказа двух южных команд «Кубани-Холдинга» (Павловская, Краснодарский край) и «Биолога» (Новокубанск) липчан приняли в «группу А», отдав им последнее вакантное место.

Целый сезон клуб сотрясали скандалы. В частности, футболисты Николай Иванников и Антон Белов обратились с жалобой на «Металлург» по поводу долгов по зарплатам и премиям в палату РФС по разрешению споров. Из-за этого «сталеварам» запретили регистрировать новых футболистов и зимой «Металлург» оказался единственным клубом России, который не сумел укрепить состав. Запрет длился рекордно долго — с января по июль 2023 года и был снят буквально за пару дней до нового сезона.

Год назад при назначении Ветрова и главного тренера Сергея Первушина перед «Металлургом» была поставлена задача — вернуться в первую лигу за два года. При этом в первый сезон липчане должны были собрать боеспособную команду, которой бы в текущем чемпионате требовалось бы только точечное усиление для повышения в классе. Задача первого года тоже оказалась, по сути, проваленной. Клуб покинули многие футболисты, сейчас «Металлург» вынужден был пригласить уже 14 новичков — по сути, команда создаётся заново.

Нынешний сезон липецкие футболисты начали не шатко ни валко в группе «Серебро» второй лиги. После 4-х туров команда с 4-мя очками занимает седьмое место среди 10 команд т.е. находится в зоне вылета. Последний матч липчане проиграли в гостях «Чертаново» — 0:3.

На 2023 год областной бюджет выделил «сталеварам» субсидию в 97,8 миллионов рублей. Всего лишь два года назад в 2021 году «Металлург» добился повышения в классе и вышел в ФНЛ, имея около 50 миллионов рублей.