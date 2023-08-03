Спорт

сегодня, 17:22

«Металлург» подписал нападающего, который не забивал почти два года

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#"Металлург". трансферы #новички #Янушковский #Чистяков
«Металлург» подписал нападающего, который не забивал почти два года

А ещё липчане взяли в аренду игрока «Факела», ставшего уже 14-м новичком команды.

Липецкий «Металлург» заключил контракт до конца сезона с опытным нападающим Романом Янушковским (04.01.1995, 180 см, 74 кг - на фото).

Последние два сезона форвард провёл в «Лучшей лиге мира» в составах команд из Татарстана – «КАМАЗа» (Набережные Челны) и «Нефтехимика» (Нижнекамск). Самым «звёздным» получился у него сезон 2021/22, когда в составе челнинцев форвард в 33-х матчах ФНЛ забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи, плюс ещё 2 ассиста в 4-х играх на Кубок. Тогда Янушковский забил и … «Металлургу», сделав дубль во встрече 6-го тура в Челнах, в которой хозяева победили – 3:0.

По итогам того чемпионата пошёл на повышение – в «Нефтехимик», но что-то пошло не так. В прошлом сезоне всего 13 игр в первой лиге и 1 в Кубке и ни одного результативного действия.

Сухая статистика говорит, что последний раз в официальной игре Янушковский забивал ещё в футболке «КАМАЗа» почти два года назад 23 октября 2021 года в домашней игре столичному «Спартаку-2» (4:1).

Уроженец Москвы начинал карьеру в столичном «Спортакадемклубе», выступал в волгоградском «Роторе». Всего за карьеру 134 матча, 22 гола, 10 ассистов, 28 предупреждений. В том числе в первой лиге/ФНЛ – 55 игр, 7 голов, 2 голевых паса, 15 предупреждений. Правша. Кроме позиции в центре нападения способен сыграть и на месте правого вингера.

Сегодня же «Металлург» заключил договор до конца сезона и с 21-летним полузащитником Даниилом Чистяковым, которого арендовал у воронежского «Факела». Об этом футболисты мы уже рассказывали. В контракте есть важная опция – зимой «огненные» имеют право вернуть футболиста себе.

Янушковский и Чистяков стали соответственно 13-м и 14-м новобранцами «Металлурга». При этом, если верить руководителям клуба, задача по выходу в первый дивизион за два года предполагала формирование костяка команды в прошлом чемпионате и точечное усиление в нынешнем.

Фото ФК "КАМАЗ"

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#"Металлург". трансферы #новички #Янушковский #Чистяков

Комментарии (2)

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Не я

54 минуты назад
Это мощно, конечно
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Да уж

сегодня, 17:33
Думал , дно уже достигнуто, ан нет- они скатываются ещё ниже...
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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