Сергей Первушин: «Если не откроют заявку, то какой нам смысл лететь в Новосибирск?»

«Металлург» идёт по краю – у команды лишь три рабочих дня, чтобы снять запрет, наложенный аж 31 января.

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В заключительном спарринге «сталевары» победили дома тамбовский «Спартак» - 1:0.

После игры главный тренер Сергей Первушин подвел итоги межсезонья и коснулся наболевшего. Чемпионат ещё не начался, а «Металлург» уже превращается в команду-проблему.

- Приятно выигрывать, не спорю, - сказал после игры главный тренер «сталеваров» Сергей Первушин, - Но сейчас результат не на первом месте. Важнее игровые взаимодействия, нагрузка – за восемь дней мы сыграли 3 матча, ребятам этого хватило. Самое главное, что никто не сломался у нас. Поэтому я считаю, что всё прошло очень хорошо. Тревожит то, что у нас в команде всё равно ещё 15 человек и, конечно, нам нужны новички.

- Во втором тайме ворота «Металлурга» защищал вернувшийся Максим Матюша, уже усиление…

- Матюша сыграл, да. На мой взгляд, прогресс начинается и у Мишки Заботкина (молодой нападающий, по сути, сделал победный гол, прим.). Накануне он отлично отыграл за дубль. Сегодня имел несколько моментов, мог забить. Если ещё наши молодые футболисты добавят, то команде будет дополнительная подмога.

- Матюша вернулся. Есть ли смысл в этом случае заключать контракт с тамбовским гигантом Дмитрием Вяловым? Ведь на контрактах есть уже Александр Кобзев, Павел Кораблин. Четыре вратаря на одну позицию – не многовато?

- Конечно есть! Не дай Бог что-то случится с кем-то из голкиперов, тогда как быть? У них должна быть своя вратарская команда, в которой необходима здоровая конкуренция не только за место №1, но и за место №2.

- Каковы ближайшие планы команды?

- Будет один выходной, а со среды начнём подготовку в первой игре чемпионата 16 июля в Новосибирске. Но Сибирь планируем вылететь в четверг, 14 июля.

- А когда же «Металлург» планирует заявлять игроков? До старта несколько дней, а наш список пуст и продолжает действовать запрет на регистрацию новых футболистов..

- Я это и сам очень хочу узнать, когда мы будет заявлять новичков.

- Не опасаетесь, что построится прошлогодняя ситуация, когда из-за запрета «Металлург» выходил, имея обойму всего в 12 футболистов?

- Она не повториться хотя бы потому, что у нас сейчас нет 12-ти футболистов, которых мы могли бы выставить. Сейчас у нас под критерии попадают 6-7 человек. Поэтому если запрет продолжит действовать, мы даже не сможем начать игру.

- То есть «Металлург» может и не полететь в Новосибирск?

- А как нам там играть? Если заявка будет закрыта, то, конечно, какой смысл лететь?

P. S. Новости к этому часу. Руководители «Металлурга» продолжают подписывать контракты с игроками. Сегодня соглашение ещё на один сезон заключил голкипер Матюша (04.02.1995, 190 см, 83 кг). Ранее он уже провёл два сезона в нашей команде.

Информации о погашении долгов, в том числе перед футболистами прежнего состава и об открытии заявки нам не поступала.