«Металлург» получил три безответных мяча от аутсайдера

В 4-х стартовых турах наши бомбардиры забили всего один гол.

Ушат холодной воды сегодня вылили на «Металлург» в Москве футболисты «Чертаново». В стартовом составе хозяев на поле вышли лишь три футболиста, не относящихся в «лимитчикам», т.е. старше 21 года. Тем не менее, эта задорная молодая компания раскатала «сталеваров» - 3:0.

Вдвойне непонятно было шапкозакидательство некоторых болельщиков, которые посмеивались над соперниками, который начали турнир с трёх поражений подряд и в стартовых турах забили лишь один гол. Сегодня команда, которая представляет одну из сильнейших футбольных школ России, показала, что в группе «Серебро» слабых соперников у «Металлурга» не будет.

В матче из-за травм не смогли принять участие нападающий «сталеваров» Максим Григорьев, защитники Алексей Рыбин и Илья Поликутин. Потеря последнего оказалась наиболее чувствительной. Заменившие его в роли правого центрального защитника Николай Смирных провёл свой не лучший матч.



Николай Смирных (справа) впервые вышел в стартовом составе



Вместо Григорьева на острие атаки действовал молодой ельчанин и воспитанник Академии столичного «Динамо» Кирилл Жуковский, а Рыбина на левом фланге во второй игре подряд заменил Сергей Мосиян. Именно невысокий и смуглый «живчик» на бровке и стал самым опасным у «стелеваров» в начале матча. Мосиян опасно простреливал в штрафную, заставив вратаря Александра Родионова буквально выцарапывать мяч у других игроков в броске, а затем со штрафного обвёл стенку, но «Четаново» вновь выручил вратарь. Увы, но и этот «фонтан активности» быстро иссяк на тридцатиградусном московской жаре посреди искусственного поля, которое, впрочем, было одинаковым для всех.



Сергей Мосиян - в дебюте блистал, потом перестал



«Чертаново» забило чуть ли не в первой атаке. Чтобы взломать хвалёную защиту «Металлурга» с её двухметровыми гренадёрами, оказалось достаточно простого заброса с фланга: нападающий Максим Белковский направил мяч в сторону своего партнёра, и у липчан в защите мгновенно возник конфликт «отцов и детей»: молодой Смирных и 38-летний капитан команды Роман Войдель не разобрались, кому прерывать передачу, столкнулись между собой, чем не преминул воспользоваться второй форвард «Чертаново» Павел Попов. С левой ноги он уложил снаряд точно в ворота «Матюши» - 1:0.



Работы у Матюши было немного, но пару раз он всё же выручил



Второй тайм Первушин начал с двух замен, сняв с игры Евгения Ушакова и Жуковского, и выпустив вместо них арендованного у «Факела» хавбека Даниила Чернякова и Максима Болдырева, причём светловолосый вундеркинд начал играть в центре нападения.

Вообще по ходу тайма наш тренер выложил на стол все карты, выпустив тех футболистов, которых «Металлург» подписывал и заявлял на этой неделе: хавбека Максима Радченко, форварда Романа Яшушковского. Первый блин у них вышел комом: с ними «Металлург» пропустил ещё два гола.

И опять же никуда не делись вопросы по комплектованию нашей команды: когда тренер всё же решил снять с игры Смирных, то замены тому по позиции не нашлось, в итоге на его месте в центре обороны играл номинальный «опорник» Дмитрий Пахомов. Это при том, что в команде уже 25 футболистов разных амплуа…



Сдерживать "Четраново" во втором тайме становилось всё труднее



Но сначала у липчан всё-таки был шанс поправить дело. На 53-й минуте блеснул дриблингом Денис Сёмин, который умудрился пройти даже «чертановскую стену» капитана команды и бывшего защитника «Металлурга» Дмитрия Редьковича. Пожалуй, это был единственный момент за всю игру, когда Редькович позволил себя обыграть. Сёмин от такого развития событий буквально воспарил в своих глазах и решил самостоятельно завершить атаку голом-красавцем, но не попал в ближний угол. А в нескольких метрах от него напрасно поднимал руки и просил мяч совершенно открытый Болдырев…



Дмитрий Редькович (слева) играл за "Металлург" в ФНЛ. Затем отказался продолжать карьеру в Липецке



Далее говорила уже чертановская атака. На 67-й минуте хавбек Максим Якименко вновь нашёл свободное место на нашем правом фланге, откуда прострелил на Попова – подставлена нога, и 20-летний форвард отпраздновал свой первый «дубль» в профессиональном футболе – 2:0.

Не успел «Металлург» разобраться что к чему, как ещё через две минуты сам Якименко ударом издали добился успеха. Безупречный в нескольких последних матчах вратарь Максим Матюша в этом эпизоде явно сплоховал.

Увы, но «Металлург» не наиграл даже на мяч престижа.



Липецкие фанаты на трибунах. В центре знаменитый Сергей Шуваев ("Квази"), у которого сегодня день рождения. Подарка в виде победы своих любимцев не пропускающий ни одного матча даже на выезде болельщик не дождался



Вообще в 4-х матчах наша команда сумела забить лишь один гол – усилиями Мосияна в победной игре с «Челябинском» - 1:0. По этому показателю наша команда – худшая в группе «Серебро». А в таблице набранных очков Первушин и Ко идет на 6-м месте среди 10 команд.

Следующий матч 12 августа на своём поле с ивановским «Текстильщиком».



Фото пресс-службы ФК "Чертаново"

