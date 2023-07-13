«Металлург» расплатился с долгами перед футболистами за прошлый сезон

Теперь "сталевары" снова могут заявлять игроков. Запрет держался рекордно долго - почти полгода.

Липецкий «Металлург» выплатил долги футболистам за прошлый сезон и вернул себе возможность заявлять новых футболистов.

Ранее главный тренер Сергей Первушин вынужден был признать, что если с команды не будет снят запрет, то ей бессмысленно лететь на первую игру в Новосибирск 16 июля.

Сразу несколько игроков сообщили нам, что долги погасили сегодня во второй половине дня, в том числе Николай Иванников и Антон Белов, которые подавали на клуб в Палату по разрешению споров. В качестве обеспечительной меры по из заявлениям на клуб и был наложен запрет.

Вчера на встрече с болельщиками генеральный директор Сергей Ветров сообщил, что деньги на погашение были найдены с помощью губернатора Липецкой области и обещал, что «Металлург» успеет закрыть долги до первого матча.



Вчера на встрече Сергей Ветров (слева) признал, что клуб испытывает затруднения с поиском спонсоров



По нашей информации, спортсменам сегодня выплатили оставшиеся премии за две победы, которые в прошлом и нынешнем сезонах составляют по 25 тысяч рублей за выигрыш дома и по 30 тысяч за «викторию» на выезде.

Размер годовой субсидии на ФК «Металлург» от областных властей составляет 97 миллионов 820 тысяч 8000 рублей. При этом Ветров на вчерашней встрече признал, что у клуба имеются и другие задолженности, которые он назвал «долгами прошлых лет».



Три самых известных игрока "Металлурга" (слева направо) Алексей Рыбин, Максим Григорьев и Роман Войдель



Запрет на регистрацию игроков был наложен на «Металлург» в связи с долгами 31 января и продлился рекордно долго – почти полгода. На это время клуб успел и схлопотать штраф в 150 тысяч рублей за неисполнение решений РФС. Из-за запрета «Металлург» стал единственной командой России, которой зимой не удалось укрепить свой состав, после чего по спортивному принципу не сумел отстоять право остаться в «группе А» второго дивизиона и вылетел в «группу Б» - по факту, третью лигу. Липчан спас только отказ от участия двух южных команд, после которого команду всё-таки зачислили в «группу А» в качестве последней 10-й команды «Серебряной» группы.