Спорт

сегодня, 18:05

«Металлург» расплатился с долгами перед футболистами за прошлый сезон

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#Футбол #"Металлург"
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«Металлург» расплатился с долгами перед футболистами за прошлый сезон

Теперь "сталевары" снова могут заявлять игроков. Запрет держался рекордно долго - почти полгода.

Липецкий «Металлург» выплатил долги футболистам за прошлый сезон и вернул себе возможность заявлять новых футболистов.

Ранее главный тренер Сергей Первушин вынужден был признать, что если с команды не будет снят запрет, то ей бессмысленно лететь на первую игру в Новосибирск 16 июля.

Сразу несколько игроков сообщили нам, что долги погасили сегодня во второй половине дня, в том числе Николай Иванников и Антон Белов, которые подавали на клуб в Палату по разрешению споров. В качестве обеспечительной меры по из заявлениям на клуб и был наложен запрет.

Вчера на встрече с болельщиками генеральный директор Сергей Ветров сообщил, что деньги на погашение были найдены с помощью губернатора Липецкой области и обещал, что «Металлург» успеет закрыть долги до первого матча.

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Вчера на встрече Сергей Ветров (слева) признал, что клуб испытывает затруднения с поиском спонсоров

По нашей информации, спортсменам сегодня выплатили оставшиеся премии за две победы, которые в прошлом и нынешнем сезонах составляют по 25 тысяч рублей за выигрыш дома и по 30 тысяч за «викторию» на выезде.

Размер годовой субсидии на ФК «Металлург» от областных властей составляет 97 миллионов 820 тысяч 8000 рублей. При этом Ветров на вчерашней встрече признал, что у клуба имеются и другие задолженности, которые он назвал «долгами прошлых лет».

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Три самых известных игрока "Металлурга" (слева направо) Алексей Рыбин, Максим Григорьев и Роман Войдель

Запрет на регистрацию игроков был наложен на «Металлург» в связи с долгами 31 января и продлился рекордно долго – почти полгода. На это время клуб успел и схлопотать штраф в 150 тысяч рублей за неисполнение решений РФС. Из-за запрета «Металлург» стал единственной командой России, которой зимой не удалось укрепить свой состав, после чего по спортивному принципу не сумел отстоять право остаться в «группе А» второго дивизиона и вылетел в «группу Б» - по факту, третью лигу. Липчан спас только отказ от участия двух южных команд, после которого команду всё-таки зачислили в «группу А» в качестве последней 10-й команды «Серебряной» группы.  

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#Футбол #"Металлург"
1

Комментарии (5)

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Частный собственник

5 минут назад
Ваш тренер, я такие деньги каждый день на завтрак трачу.
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Sokol med

5 минут назад
Утомились . Можно сказать сгорели на работе. Буквально и фигурально.
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Ваш тренер

18 минут назад
Неужели эти деньги нельзя на что нибудь приличное потратить... А не на этих бездарей...
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Математик

45 минут назад
97 миллионов 820 тысяч 8000 рублей.... Какое красивое число.Ох уж этот ЕГЭ....
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Старый фанат

сегодня, 18:34
С каких это пор решения чиновников стали спортивным принципом?
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