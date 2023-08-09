25-летний ельчанин подрядился работать на мошенников и забрал у пенсионеров 2 миллиона

Его задержали в результате совместной операции становлянских и тульских полицейских.

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Оперативники уголовного розыска становлянского отдела полиции при взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Ефремовский» задержали курьера телефонных мошенников. 25-летний житель Елецкого района подозревается в обмане четырех пенсионеров.



По данным следствия, ельчанин забирал у обманутых стариков деньги. Мошенники звонили на домашние телефоны пенсионеров, сообщая им, что их близкие стали виновниками ДТП. Чтобы компенсировать расходы на лечение пострадавших в аварии, а также помочь родственникам избежать уголовной ответственности злоумышленники просили собрать личные вещи, и деньги. Общий ущерб превысила два млн. рублей.



«Задержанный признался полностью. Он рассказал полицейским, что объявление о работе курьера нашел в социальной сети. Вступив в переписку с нанимателем, он предоставил ему персональные данные, а также фото своего паспорта. Молодой человек осознавал, что его работа связана с обманом пенсионеров, однако продолжил следовать указаниям работодателя. От выполнения каждого заказа ельчанин оставлял себе 5% от суммы, остальные деньги переводил куратору», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Следственными органами возбуждены уголовные дела о мошенничестве.



На время предварительного следствия курьер заключен под стражу. Полицейские устанавливают остальных участников преступной схемы.

