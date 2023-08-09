Происшествия

сегодня, 08:39

25-летний ельчанин подрядился работать на мошенников и забрал у пенсионеров 2 миллиона

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#мошенничество
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Его задержали в результате совместной операции становлянских и тульских полицейских.

Оперативники уголовного розыска становлянского отдела полиции при взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Ефремовский» задержали курьера телефонных мошенников. 25-летний житель Елецкого района подозревается в обмане четырех пенсионеров.

По данным следствия, ельчанин забирал у обманутых стариков деньги. Мошенники звонили на домашние телефоны пенсионеров, сообщая им, что их близкие стали виновниками ДТП. Чтобы компенсировать расходы на лечение пострадавших в аварии, а также помочь родственникам избежать уголовной ответственности злоумышленники просили собрать личные вещи, и деньги. Общий ущерб превысила два млн. рублей.

«Задержанный признался полностью. Он рассказал полицейским, что объявление о работе курьера нашел в социальной сети. Вступив в переписку с нанимателем, он предоставил ему персональные данные, а также фото своего паспорта. Молодой человек осознавал, что его работа связана с обманом пенсионеров, однако продолжил следовать указаниям работодателя. От выполнения каждого заказа ельчанин оставлял себе 5% от суммы, остальные деньги переводил куратору», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Следственными органами возбуждены уголовные дела  о мошенничестве.

На время предварительного следствия курьер заключен под стражу. Полицейские устанавливают остальных участников преступной схемы.
2 286
#мошенничество
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Комментарии (2)

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Зоя

16 минут назад
наверное это деньги, которые у пенсионеров не успели забрать их дети - конечно это черный юмор - но такие статьи регулярно печатаются - хотелось бы уточнить аудиторию - для кого это интересно и поучительно? У большинства пенсов таких денег нет и не было - да и остальных эта инфа тоже раздражает ....
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Рабочий

38 минут назад
Откуда у пенсионеров такие деньжищи?!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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