Сегодня в Липецке: автобусную остановку перенесут и липчане оценят работу общественного транспорта

Рассказываем всё самое главное про наступившую среду.

Столбик вниз

Температура воздуха в Липецке сегодня вновь будет на пару градусов ниже, чем в предыдущий день. Прогнозируют 26-28 градусов, но по-прежнему без осадков.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют холодное водоснабжение на улицах И. Франко, 2, 4, 6, 8; Механизаторов, 8, 10, 10 с.1, 10 ст.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19а вл.1, 19а вл.2, 19б, 20, 21; Ушинского, 18; а также в частном сектору улиц 20-го Партсъезда, Арктической, Дмитрова, Доменщиков, И.Франко, Красной, Маяковского, Тульской, Чапаева, Энергетической.







С 09:00 до окончания работ из-за ремонтных будут вынуждены столкнуться с неудобствами жители улиц Горького, 1; Коммунальной, 14, 14а; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Октябрьской, 74; Торговой площади, 2,4.

Отключения света

С 9:00 до 12:00 останутся без электричества жители улиц Городовикова, 1д, 69-81, 83; Исполкомовской, 5, 7; Медицинской, 1, 3, 21; Прудной, 1, 1б, 1в, 1г, 1д, 2, 2б; Рудничной, 6; Рябиновой, 11; Солнечной, 65-72; Ударников, 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 93, 93в, 93г, 94, 95, 96; Воронежского шоссе, 12; Узорного переулка, 2, 3, 8, 14.







Пробки

Уже в 6 утра на электронных картах Липецка было два участка, помеченных красным цветом: на пересечении улицы Первомайской и Фрунзе, а также на перекрёстке улиц Советской и Фрунзе. Это, как говорится, только начало. С каждом минутой количество машин на дорогах будет только возрастать. Увеличивается и риск пробок. Выход один: перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут.

«Традиционная среда» (6+)

В керамокластере на Студёновской (ул. Студёновская, 39) еженедельно по средам проводят мастер-классы липецкие умельцы.

Сегодня их будет даже два. В 12:00 народный мастер Ирина Беликова научит желающих, как своими руками вылепить из глины сможет керамическую тарелочку в форме яблока, которая будет радовать при сервировке стола и в качестве подарка.







А в 18:00 лауреат всероссийских конкурсов Яна Ищенко проведёт занятие «Керамическая палитра». В первый день участники слепят керамическую палитру. Второе занятие посвящено росписи изделия. Уже через неделю, после финального обжига, палитру можно будет забрать домой.

Для участия в семинарах необходимо предварительно записаться по телефону +7 (901) 910-13-10. На этот номер можно позвонить или написать сообщение в WhatsApp, Telegram.

«Любимой сказки персонаж» (6+)

Прокачать свои творческие силы сегодня смогут и юные жители Липецка. В областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт увлекательный мастер-класс по рисованию песком. Ребята услышат отрывки известных народных и авторских произведений, поделятся своими литературными предпочтениями, а затем попробуют «оживить» книжных героев на световых планшетах. Ведущая расскажет и покажет, как, используя разнообразные техники рисования песком, изобразить человека, животное или вымышленное сказочное существо. Жар-птица и Иван-царевич, Баба-Яга и Кощей Бессмертный, Незнайка и старик Хоттабыч — изобразить их не составит труда тому, кто будет внимательно слушать библиотекаря.



Фото vk.com/childbook_lipetsk



Количество мест ограничено. Запись по телефону (4742) 23-54-03.

Оцени работу общественного транспорта

Липчане могут принять участие во Всероссийском опросе, посвященном оценке качества работы общественного транспорта. Он проводится в рамках работы проектного офиса «Развитие транспортно-логистического каркаса городов» с целью изучения общественного мнения.







Все что требуется – ответить на несколько несложных вопросов о качестве услуг перевозчиков в вашем городе, это займёт не более 10 минут. Пройти опрос можно по ссылке.

Дорожную остановку перенесут

В районе железнодорожного вокзала приступили к работам по обустройству пешеходной зоны, из-за чего движение по крайней правой полосе на улице Гагарина в этом месте будет ограничено.



Фото администрации г. Липецка



Кроме того, остановочный пункт «Ж/Д вокзал» в направлении движения к КТЗ временно с сегодняшнего дня временно перенесут на 100 метров вперед. Здесь останавливаются маршруты №№ 105 и 179.



Молодых предпринимателей приглашают в Армению

Молодым липецким предпринимателям предлагают завязать деловые контакты в соседней стране. Регистрация на бизнес-миссию от Росмолодёжь.+World в Армению уже открыта.

В этом году Росмолодёжь организует бизнес-миссии в 5 стран СНГ, уже состоялись контакты с предпринимателями Белоруссии, Азербайджана и Кыргизстана, на очереди – Армения.

Миссия состоит из двух этапов: сначала онлайн-общение с потенциальными бизнес-партнёрами, а затем – личный визит в соседнюю страну в сопровождении представителей Россотрудничества, Торгового представительства России. Поездка в Армению запланирована на 22 по 26 октября.







Участнику бизнес-миссии должно быть от 18 до 35 лет и у него должен быть опыт ведения бизнеса от одного года. Желательно, чтобы бизнес-проект реализовывался в рамках одного из пяти направлений: технологическое предпринимательство, ИТ-сектор, электронная коммерция, агробизнес и туризм.

Регистрация проходит на платформе ФГАИС «Молодёжь России». Подать заявку нужно до 18 августа включительно.



Могут ли сократить рабочий день из-за жары?

Лето-2023 никак не назовешь жарким, но в последние дни температура всё-таки подросла. И встал вопрос – как переносить жару на рабочем месте?

- Сейчас в трудовом законодательстве отсутствует обязанность для работодателя сокращать продолжительность рабочего дня, если на улице и в помещении держится высокая температура, - пояснил Директор департамента трудового права в SuperJob Александр Южалин.







При этом он напомнил, что сейчас действует СанПиН 1.2.3685-21, который определяет максимально допустимую температуру на рабочих местах. Например, для офисных работников она составляет не более 28 градусов. То есть работодателю либо нужно поддерживать оптимальную температуру на рабочем месте (устанавливать кондиционеры, системы охлаждения и пр.), либо искать иные решения проблемы (например, изменять режим рабочего времени, устанавливать дистанционную работу и тд.). При этом менять режим работы или переводить работников на дистанционную работу работодатель сейчас может только с согласия работников.

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня или отличного отдыха тем счастливчикам, которые сейчас находятся в отпуске. Но при этом интерес к новостям и окружающей жизни не должен ослабевать.. К счастью, липчанам не нужно тратить много времени на поиск информации – одно нажатие и вы уже на GOROD48, а свежая и полезная информация тут как тут – ручаемся. Чаще заходите на сайт и ничего не упускайте. Увидимся в течение дня!