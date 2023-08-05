В России
8 минут назад
В аэропорту Сочи самолет столкнулся с трапом
В аэропорту Сочи самолет Airbus A330 столкнулся с телетрапом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Shot. У самолета поврежден двигатель.
По данным портала, воздушное судно в этот момент только прилетело из Нижнего Новгорода. Далее лайнер должен был вылететь в Новосибирск, однако из-за поломки рейс пришлось задержать.
Авиакомпания Nordwind решила заменить борт для следующего рейса по маршруту Сочи - Новосибирск. С пассажирами работают представители авиакомпании, им предоставят напитки и питание.
Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.
По данным портала, воздушное судно в этот момент только прилетело из Нижнего Новгорода. Далее лайнер должен был вылететь в Новосибирск, однако из-за поломки рейс пришлось задержать.
Авиакомпания Nordwind решила заменить борт для следующего рейса по маршруту Сочи - Новосибирск. С пассажирами работают представители авиакомпании, им предоставят напитки и питание.
Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.