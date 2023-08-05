В России

8 минут назад

В аэропорту Сочи самолет столкнулся с трапом

2
В аэропорту Сочи самолет Airbus A330 столкнулся с телетрапом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Shot. У самолета поврежден двигатель.

По данным портала, воздушное судно в этот момент только прилетело из Нижнего Новгорода. Далее лайнер должен был вылететь в Новосибирск, однако из-за поломки рейс пришлось задержать.

Авиакомпания Nordwind решила заменить борт для следующего рейса по маршруту Сочи - Новосибирск. С пассажирами работают представители авиакомпании, им предоставят напитки и питание.

Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Тульской области женщина без прав спасла девять детей от аварии
В Тульской области женщина без прав спасла девять детей от аварии

17 минут назад

В России
Шесть человек пострадали в ДТП в Анапе
Шесть человек пострадали в ДТП в Анапе

20 минут назад

В России
В воронежской маршрутке мужчина сломал нос подростку
В воронежской маршрутке мужчина сломал нос подростку

29 минут назад

В России
#грибы
В Роспотребнадзоре назвали число отравившихся ядовитыми грибами

вчера, 16:13

В России
Россияне стали экономить на техобслуживании своих автомобилей

вчера, 16:10

В России
Президент РФ подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
#призывной возраст #армия
Президент РФ подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

вчера, 16:05

В России