Происшествия

36 минут назад

«В моей смерти прошу никого не винить»

1050
#самоубийство
2
«В моей смерти прошу никого не винить»

В гараже кооператива на улице Механизаторов нашли мертвого 66-летнего мужчину и предсмертную записку.

Вчера днем в дежурную часть УМВД РФ по Липецку поступило сообщение об обнаружении в гараже кооператива «Октябрьский» мертвого мужчины1957 года рождения. Рядом с ним нашли предсмертную записку, в которой было написано: «В моей смерти прошу никого не винить».   

- По данному факту отделом по Октябрьскому району СУ СК РФ по Липецкой области проводится доследственная проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.

Предварительно речь может идти о суициде. 
1050
#самоубийство
2

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