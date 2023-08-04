В гараже кооператива на улице Механизаторов нашли мертвого 66-летнего мужчину и предсмертную записку.

Вчера днем в дежурную часть УМВД РФ по Липецку поступило сообщение об обнаружении в гараже кооператива «Октябрьский» мертвого мужчины1957 года рождения. Рядом с ним нашли предсмертную записку, в которой было написано: «В моей смерти прошу никого не винить».



- По данному факту отделом по Октябрьскому району СУ СК РФ по Липецкой области проводится доследственная проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.



Предварительно речь может идти о суициде.

