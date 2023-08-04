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Липецкие ветеринары обходят дворы из-за вспышки сибирской язвы в соседних областях

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#животные
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Липецкие ветеринары обходят дворы из-за вспышки сибирской язвы в соседних областях

Жителей липецкой области призывают немедленно информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания животных.

В соседних Тамбовской и Рязанской областях выявлена вспышка сибирской язвы у крупного рогатого скота. Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, в связи с этим ветеринары дополнительно проводят подворный обход, вакцинируют против сибирской язвы вновь выявленных животных, проводят разъяснительную беседу с населением по профилактике сибирской язвы и других особо опасных болезнях животных.

«Следует немедленно информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания животных, вынужденного убоя, падежа, сообщать о вновь приобретенных животных, вести их учет, проводить своевременно профилактические вакцинации и обработки», – отмечают в областном управлении.

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание животных и человека с поражением кожного покрова, внутренних органов, легких, миндалин. Основным источником инфекции служат больные животные, трупы зараженных животных, почва, вода, предметы ухода. Человек заражается при уходе за животными, при снятии шкур, разделке туш, а также при употреблении в пищу продуктов животноводства, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, особенно приобретенных в несанкционированных местах торговли.

В первом полугодии в Липецкой области вакцинировано против сибирской язвы 102 тысячи голов крупного рогатого скота, 58,2 тысячи – мелкого и 1584 лошади.

Напряженная обстановка в России и по высокопатогенному гриппу птиц: за 7 месяцев зарегистрировано 64 очага заболевания, из них 53 очага у чайки. Из-за возникшей опасности в Липецкой области выявляют несанкционированные свалки, обходят охотугодия, реки и пруды для выявления падежа синантропной и дикой птицы.


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#животные
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