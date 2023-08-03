Общество

сегодня, 13:08

В Усмани уничтожили 142 бутылки спиртного

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#алкоголь #спиртное
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В Усмани уничтожили 142 бутылки спиртного

Палёный алкоголь хранился как вещдок с конца декабря прошлого года.

Усманский районный суд вынес с решение об уничтожении 142 бутылок изъятой спиртосодержащей жидкости.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, алкоголь ещё 28 декабря 2022 года изъяли полицейские при обыске в доме и надворных постройках жителя Усмани. В возбуждении дела об административном правонарушении по данному факту было было отказано. При этом экспертиза показала, что содержимое бутылок не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ.

С конца декабря прошлого года изъятое спиртное хранилось в камере вещественных доказательств. Теперь суд постановил его уничтожить.



144
#алкоголь #спиртное
2

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