51 минуту назад
В РФ разработали уникальный прибор с альтернативным зрением для слепых
Устройство внешне напоминает медицинскую маску, которая работает на принципах нейропластичности, перераспределяя функции между разными зонами коры и замещая одно чувство другим.
Неинвазивное устройство, которое может обеспечить замену зрению, разработал российский стартап Umwelt, участник международного акселератора Sber500. Это прибор, похожий на медицинскую маску, с камерой с внешней стороны и со стимуляторами, которые через язык передают сигналы в мозг в обход других органов чувств. Устройство основывается на принципах нейропластичности, то есть способности мозга перераспределять свои функции между зонами коры, - говорится на сайте компании.
Разработанная маска — компактное носимое устройство, которое сможет служить для навигации внутри помещения, так и на открытом воздухе, а также использоваться для учебы и взаимодействия с компьютером или смартфоном.
Работу изобретения можно описать как своеобразный обман мозга, который заставляет орган чувствовать образы через язык. Дело в том, что на поверхность последнего подаются слабые электрические импульсы с заложенной в них информацией. Например, изображение с видеокамеры.
"Выглядит это так: на поверхность языка с помощью специального устройства подаются слабые электрические импульсы, несущие информацию. Свет, отраженный от объекта, попадает в стереоскопические камеры. Затем сигнал с камер поступает в блок обработки данных, который после адаптации передает их на матрицу электродов, стимулирующих поверхность языка пользователя. В ходе краткосрочной программы обучения человек приобретает способность воспринимать такую стимуляцию как аналог биологического зрения", - рассказал изданию основатель стартапа Максим Каменский.
Уточняется, что превратить в зрение можно и осязательный опыт. Для этого требуется небольшая перестройка процесса передачи сигнала. После ее завершения входящий видеосигнал начинает восприниматься зонами коры, ответственными за зрение, а не за осязание.
По мнению разработчиков, так можно помочь незрячим с рождения людям либо вернуть зрение тем, кто его утратил. На сегодняшний день таких в России больше 200 тыс. Человек сможет распознать предмет, его форму, местоположение, движение и другие параметры.