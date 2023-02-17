«Большой Дима» проиграл вторую схватку почти за год, но не остался без медали

В первенстве страны по самбо Якушев стал третьим, хотя рассчитывал на большее.

Одно-единственное поражение чуть ли не за год стоило липецкому самбисту Дмитрию Якушеву путёвок на первенства мира и Европы.

В Верхней Пышме Свердловской области прошло первенство России по самообороне без оружия среди юниоров 2003-05 г.р.

В самой тяжёлой и, соответственно, престижной весовой категории до 98 кг воспитанник липецкой ОК СШОР Якушев был одним из главных фаворитов. Ведь он выиграл уже немало престижных турниров по дзюдо и самбо, является действующим победителем первенства России до 21 года по дзюдо.

В Свердловской области боролись 19 «тяжей», начинать Дмитрию выпало с соперником из Махачкалы, но тот отказался выходить на ковёр. Следующим соперником стал Аким Мишунин из Москвы. Сначала что-то у нашего земляка «пошло не по плану», противник вышел вперёд – 4:0. Самбист из Липецка не сдавался и ответил 20-секундным удержанием, которое позволило ему сравнять счёт – 4:4. За полторы минуты до конца схватки Мишунину вновь удался приём, который судьи оценили в один балл, а липчанин за оставшееся время так и не смог взломать оборону москвича, итог – 5:4 в пользу представителя столицы.

Якушев «упал» в нижнюю сетку турнира и мог претендовать теперь максимум на 3-е место.

Здесь Дмитрий осечек уже не давал: Ярослава Ясницкого из Новороссийска он победил досрочно, а Илью Мешкова из Владимира одолел с минимальным перевесом – 1:0. В итоге у нашего парня «бронзовая» медаль.

Любопытно, что Мишунин затем проиграл в полуфинале, после чего выиграл свой «бронзовый» матч. На пьедестале почёта Якушев и его обидчик расположились плечом к плечу на 3-й строчке.

А победителем первенства России стал хозяин ковра Дмитрий Евсеев (это он убрал Мишунина), который в финале разделался с Владиславом Онищенко из Новокузнецка. Эти два спортсмена и представят сборную России на международных соревнованиях, ведь по регламенту чемпионы получали право выступить на юниорском первенстве мира по самбо, в финалисты – на первенстве Европы.

Мы проверили. Редко проигрывающий Якушев последний раз уступал на крупных соревнованиях в апреле 2022 года на первенстве России по дзюдо среди молодёжи до 23-х лет в Тюмени местному борцу Джаваду Гусейнову. Но и тогда он не остался без награды, тоже получив медаль за 3-е место.

В Верхней Пышме ученик тренеров Игоря Деулина и Станислава Алексеева был единственным представителем Липецкой области. Остальные земляки на первенство России не пробились.