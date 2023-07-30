Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +28

2 283
#погода
В Липецкой области сухо и до +28

31 июля атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, погода ожидается преимущественно без осадков. 1 и 2 августа территория Липецкой области попадет под влияние фронтов очередного циклона с юго-запада, местами пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 июля - 19-20 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 1 и 2 августа – 20-22 градуса тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем она составит от +25 до +27 градусов.

День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 5 градусов тепла.
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#погода

Комментарии (2)

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777

42 минуты назад
Ура, лето вспомнило что оно лето, на долго-ли ?
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Любопытный липчанин

50 минут назад
С сухо всё понятно. А вот когда не сухо - это мокро или влажно?
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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