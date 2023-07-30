сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +28
31 июля атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, погода ожидается преимущественно без осадков. 1 и 2 августа территория Липецкой области попадет под влияние фронтов очередного циклона с юго-запада, местами пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 июля - 19-20 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 1 и 2 августа – 20-22 градуса тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем она составит от +25 до +27 градусов.
День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 5 градусов тепла.
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Любопытный липчанин