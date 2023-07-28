Здоровье

30 минут назад

С поезда — в больницу: двое липчан получили сильные солнечные ожоги

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#ожог
С поезда — в больницу: двое липчан получили сильные солнечные ожоги

К моменту обращения в больницу солнечные ожоги уже осложнились инфекцией и воспалением.

В областной ожоговый центр обратились двое липчан с сильными солнечными ожогами. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 28-летняя женщина получила солнечные ожоги, загорая где-то на российском юге, а 35-летний липчанин — во время отдыха в Дагестане.

У пациентов, которые приехали в больницу прямиком с поезда, были обожжены шея, плечи, руки, туловище. И речь шла не просто о пузырях на коже: сильные солнечные ожоги уже осложнились инфекцией и воспалением. Но и женщина, и мужчина, несмотря на уговоры врачей, от госпитализации отказались: решили лечиться амбулаторно.

Медики просят жителей региона прислушиваться к их рекомендациям, своевременно обращаться в больницу и не заниматься самолечением. Так, накануне в ожоговый центр поступили пять человек, и все получили ожоги ещё 23 июля, а после сидели дома.

В числе госпитализированных 52-летний мужчина, у которого на жаре «закипела» машина: от открыл крышку радиатора и обжегся горячим тосолом. А 38-летняя липчанка в бане спиной прикоснулась к баку с горячей водой.
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#ожог

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