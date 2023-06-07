Двоих сыновей потеряла в СВО многодетная семья из Усманского района

Третий продолжает служить, но сейчас его опустили в отпуск на похороны брата.





В селе Сторожевские Хутора Усманского района со вчерашнего дня ждут прибытие груза 200. 30-летний Михаил Дзюбенко погиб в зоне СВО 2 июня. А за два месяца до этого похоронили его родного брата: 32-летний Евгений Дзюбенко с октября 2022 года принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер» и погиб 18 января 2023 года при выполнении боевой задачи в районе города Артемовска. 23 марта 2023 года его с воинскими почестями похоронили на кладбище Сторожевских Хуторов.

Всего в семье Дзюбенко — пятеро сыновей, из которых трое ушли в зону СВО, двое — по мобилизации. Михаил Дзюбенко 2 июня умирал на руках у своего родного брата Дмитрия. Они служили в одной части.

В Сторожевских Хуторах историю этой семьи рассказывают со слезами на глазах. Оказывается, 29 сентября прошлого года повестку о мобилизации получил только один брат — Михаил. Но мать сыновей настояла, чтобы мобилизовали двоих (Михаила и Дмитрия) со словами: «Чтобы держались друг за дружку, один не пойдёт — возьмите и Диму в помощь». Сыновья её поддержали: у братьев разница в возрасте два года, росли они неразлучно.После того, как мать похоронила одного погибшего в СВО сына, она пыталась вернуть двоих других. С 14 апреля этого года женщина обращалась во все инстанции, но добиться демобилизации двоих сыновей ей не удалось: законодательство РФ не предусматривает увольнения со службы на таких основаниях. Один из ответов на её обращение пришёл в минувший четверг — за день до гибели уже второго сына в СВО. Погибший Михаил Дзюбенко (тот самый, на которого и пришла изначально повестка) обзавестись семьёй и детьми не успел.Дмитрий Дзюбенко сейчас находится дома в Сторожевских Хуторах: его отпустили в отпуск на похороны брата. Тело Михаила ждали ещё вчера, но пока его не привезли.