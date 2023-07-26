Общество

59 минут назад

Липецкого выпускника оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ по химии

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#ЕГЭ
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Липецкого выпускника оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ по химии

А организаторов ЕГЭ обвиняют в содействии участнику экзамена в получении письменных заметок.

Мировой судья судебного участка №15 Советского судебного района Липецка рассмотрел дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ (Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации) в отношении участника ЕГЭ. Суд признал выпускника школы виновным и назначил ему штраф в три тысяч рублей.

Как сообщает сайт Советского суда Липецка, выпускник воспользовался шпаргалкой на ЕГЭ по химии 26 мая в пункте проведения экзамена на базе школы №2. Его действия заметил федеральный наблюдатель, и школьника удалили с экзамена. 

В производстве мирового судьи также находятся дела об административном правонарушении по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ в отношении двоих учителей-организаторов ЕГЭ, которым вменяется содействие участнику экзамена в получении шпаргалки. Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, речь идёт об одном и том же случае на ЕГЭ по химии в школе №2.

Для должностных лиц предусмотрен уже другой штраф — от 20 000 до 40 000 рублей.
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#ЕГЭ
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Комментарии (4)

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Гостья1

9 минут назад
Был у нас преподаватель по математике Антон Иванович-грамотный,умненький и хитренький по своему. Перед экзаменами билеты в аудиторию приносил и как бы на минутку выходил ...Минуты нам хватало... А на экзаменах спрашивал строго и без шпаргалок и дополнительно вопросы задавал. И любили его за профессионализм,за уважительное отношение к студентам. И полученное образование позволило работать руководителями предприятий. А шпаргалка -малюсенькая подсказка,позволяющая все вспомнить .
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Гостья1

21 минуту назад
Не будет знаний -Не поможет и шпаргалка . Перед экзаменами писали малюсенькие шпаргалочки и как то спокойнее было,а пользоваться ими и тогда нельзя было,знания нужны. Ну и подсмотрел что-то и дальше сам отвечай на все вопросы! А детям все знания в голове надо держать за десять лет обуч ения?. Не все зависит в жизни от этих экзаменов.Жизнь свои экзамены проведет и тут уж не списать и не подсмотреть в шпаргалку.
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Окститесь люди

28 минут назад
Сдача ЕГЭ ничего не даёт . Ни денег, ни карьеры —0! Зачем вообще мучиться? Все экзамены бессмысленны и от бесов
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Наталья

44 минуты назад
А ученики у нас что , деньги зарабатывают??? Совсем уже,полнейший маразм!!! Вот устроится на работу,тогда и отдаст!!!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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