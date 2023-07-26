Липецкого выпускника оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ по химии

А организаторов ЕГЭ обвиняют в содействии участнику экзамена в получении письменных заметок.

Мировой судья судебного участка №15 Советского судебного района Липецка рассмотрел дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ (Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации) в отношении участника ЕГЭ. Суд признал выпускника школы виновным и назначил ему штраф в три тысяч рублей.



Как сообщает сайт Советского суда Липецка, выпускник воспользовался шпаргалкой на ЕГЭ по химии 26 мая в пункте проведения экзамена на базе школы №2. Его действия заметил федеральный наблюдатель, и школьника удалили с экзамена.



В производстве мирового судьи также находятся дела об административном правонарушении по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ в отношении двоих учителей-организаторов ЕГЭ, которым вменяется содействие участнику экзамена в получении шпаргалки. Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, речь идёт об одном и том же случае на ЕГЭ по химии в школе №2.



Для должностных лиц предусмотрен уже другой штраф — от 20 000 до 40 000 рублей.