Сегодня в Липецке: постковидный синдром – липчане, испытавшие удалёнку, не готовы с ней расстаться

Рассказываем всё самое главное про наступившую среду.

В преддверие жары?

По прогнозу синоптиков, в Липецк ненадолго вернется июльская жара. Якобы в регион направляется воздух из тропиков. Сегодня липчане уже ощутят это на себе: столбик поднимется до 28-30 градусов. При этом в кои-то веки день обещает пройти без осадков.







Отключение воды

В связи с ремонтными работами с отключением холодной воды сегодня с 10:00 до 20:00 столкнутся жители 12-ти улиц: Базарной, 3а; Балмочных, 50; Геологической, 7; Исполкомовской, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а; Металлистов, 4, 4а; Литаврина, 2, 8; Октябрьской, 28, 30, 32, 49, 49/2, 49/3, 51а, 51б, 51д, 53 ст.1, 53 ст. 2; Первомайской, 3, 35, 35а; Тельмана, 90, 92; Ударников, 13; Юношеской, 1/1, 1/2, 1/3.







Не будет воды в это же время в частном секторе на улице Базарной. Кроме того в указанные часы возможно снижение давления при подаче холодной воды в посёлке Сырский Рудник.

Отключения света

Заниматься ремонтом сетей предстоит и сотрудникам «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Адмирала Макарова, 18, 18а, 20; Бурлакова, 38а; Гражданской, 1а; Добровской, 101; Железнякова, 26-42; Патриотической, 88-123, а также на Боевом проезде, 11, 13, 15, 17, 18 - 24, 24а, 28а.







Пробки

Уже в 5 утра на электронной карте Липецка было полным полно мест, обозначенных желтым цветом – предвестником будущих пробок. Например, на улице Неделина первые трудности движения были обнаружены в обоих направлениях. Но нет таких пробок, которые нельзя было бы объехать в Липецке. Нужно лишь немножечко знать город и владеть информацией о дорожной обстановке, которую легко почерпнуть из «Яндекс-пробок» или аналогичных приложениях. А дальше – немного фантазии и вы можете доехать до места назначения быстро и с ветерком.

Квартирник в живом музее (16+)

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а) приглашает в 19:00 на концерт автора и исполнителя Михаила Буслова.







Зрителей и слушателей ожидают авторские песни, а также множество общепризнанных хитов, свои кавер-версии которых представит исполнитель. Музыкант продолжает лучшие традиции русского рока, таких его ярких представителей как Александр Васильев («Сплин»), Сергей Чиграков («Чиж & Со»), а также жанров блюз и фолк.

Старая сказка на новый лад (0+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня будет царить липецкий Театр маленьких марионеток.



Фото vk.com



В 18:33 артисты представят на суд детворы спектаклю по сказке «Маша и медведь». Но в интерпретации липецких кукловодов классический сюжет заиграет новыми красками. Создатели спектакля уверяют, что постановка будет интересной и поучительной как для маленьких, так и для взрослых зрителей.

Состязания умных (16+)

А в 19:02 в той же «Библиотеке» состоится первая игра летнего сезона Клуба художественной викторины «Эрудитариум».

В липецком аналоге «Что? Где? Когда?» сегодня будут заготовлены вопросы от партнёров игры – липецкого драмтеатра им. Л.Н.Толстого и липецкой государственной филармонии. Вопросы из цикла «Липецк», «Портреты знаменитостей», «Что вижу, то пою» не оставят равнодушными игроков и зрителей. Обещают, что будет весело и интересно.

Традиционная среда (6+)

В керамокластере на Студёновской (ул. Студёновская, 39) еженедельно по средам проводят мастер-классы липецкие умельцы.

Сегодня их будет даже два. В 12:00 народный мастер Ирина Беликова научит желающих, как своими руками вылепить изразец/панно по романовским сюжетам или с растительным орнаментом. Процесс изготовления изразцов будет показан полностью и с самого начала – от рисования эскизов до финальной росписи.



Фото Липецкого областного краеведческого музея



А в 18:00 начнётся урок «Ветерок» от художника-преподавателя, лауреата всероссийских конкурсов Яны Иищенко. Участники вылепят из глины детали для подвесного украшения «Ветерок».

Затем их нужно будет обжечь и привязать к красивой ветке или трубе – получится панно или колокольчик на дверь.

Для участия в семинарах необходимо предварительно записаться по телефону +7 (901) 910-13-10. На этот номер можно позвонить или написать сообщение в WhatsApp, Telegram.

Детский мастер-класс по фотографии

Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) приглашает в 16:00 представителей подрастающего поколения на бесплатный мастер-класс «Прекрасно и без Photoshop».







Что нужно для того, чтобы сделать хорошую фотографию? Дорогой фотоаппарат? Необязательно! Сейчас красиво запечатлеть многое можно и с помощью камеры смартфона. Достаточно освоить правила экспозиции и композиции. На мастер-классе ребята познакомятся с этими терминами и поймут, почему они важны, рассмотрят и разберут примеры удачных и неудачных фотографий, составят интересные натюрморты. В завершение дети раскроют возможности камеры на своих гаджетах и сделают много интересных снимков, меняя предметы, фон, ракурс и освещение.

Для детей больных сахарным диабетом

В детском садике № 107 (ул. 8-е Марта, 20/3), открывается группа оздоровительной направленности для детей с сахарным диабетом.

Принимаются дети в возрасте от 3-х до 6-и лет. Для приёма необходимо иметь справку от врача-эндокринолога с указанием диагноза, другие документы, предъявляемые для зачисления в детский сад. В учреждении появились все необходимые специалисты для наблюдения за ребятишками: врач-эндокринолог, медицинские сёстры, педагог-психолог и т.д.







Прием заявлений осуществляется в 214 кабинете департамента образования на улице Космонавтов, 56 а. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4742) 77-54-98, 25-08-18 (детсад № 107), (4742) 30-95-10 (консультационный пункт департамента образования).

Повлиять на облик Липецка

Департамент градостроительства и архитектуры проводятся общественные обсуждения документации по планировке территории городского квартала, ограниченного улицами Тельмана, Вавилова и проездом Шишкина. Высказать свои пожелания и предложения могут липчане, которые живут в этом районе, специалисты обещают прислушаться к каждому мнению.





Проект предусматривает строительство 7-ми этажного многоквартирного дома с подземной автостоянкой на улице Тельмана. В границах участка также предусмотрены детская площадка, зона отдыха взрослых, хозяйственные постройки и парковки автомобилей. Новые инженерные сети планируют протянуть к дому вдоль улиц Тельмана, Вавилова, переулка Шишкина. Ознакомиться с проектом можно официальных сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры в разделах «Общественные обсуждения». А подать свои замечания и высказать идеи можно в срок по 4 августа в письменной форме по адресу: пл. Театральная, д. 1, каб. 206 департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка или на электронный адрес: proekt@lipetskcity.ru.

Липчанам всё больше нравится работать на удалёнке

41% липчан, работающих на удалёнке, скорее уволится, чем вернётся в офис, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

Это больше, чем тех, кто подчинится приказу и согласится сломать привычный график, таких 38%. Ещё 21 % затруднились с однозначным ответом. Больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удаленкой, среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю - 62%. Сотрудники на гибридном графике (т.е. часть рабочего времени дома, часть на территории работодателя) же более лояльны компании: каждый второй из них без проблем переедет в офис - 52%.







Гораздо чаще от привилегии работать из дома не могут отказаться женщины: среди них 50% готовы будут уволиться, но не потерять привычные условия. Среди мужчин таких только 33 %. «У меня растут маленькие дети. Единственная возможность работать — удаленка», - как правило, объясняют своё решение дамы.

Дорогие липчане! Работа работой, но знать, что происходит в окружающем мире необходимо. К счастью, липчанам не нужно тратить много времени на поиск информации – одно нажатие и вы уже на GOROD48, а свежая и полезная информация тут как тут – ручаемся. Чаще заходите на сайт и ничего не упускайте. Увидимся в течение дня!