В мире
57 минут назад
Лесные пожары в Турции добрались до курортных районов
В Турции лесные пожары добрались до курортных районов в районе Антальи и Кемера.
Турецкие власти сообщили в ночь на вторник, что предпринимают усилия по тушению лесных пожаров в трех районах провинции Анталья и еще двух провинциях страны.
"Продолжаем бороться с лесными пожарами в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш (на юго-востоке)", - сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.
Лесные пожары добрались до курортных районов в районе Антальи и Кемера. Один из них возник в районе города Гёйнюк, между Анатальей и Кемером, в лесу. Из-за этого эвакуировали десять жилых домов, несколько десятков человек обратились к врачам, - передает РБК.
Для тушения огня использовали самолеты, вертолеты и другую спецтехнику. Обращения от российских туристов из-за пожаров сейчас единичные, - сообщили в генконсульстве России в Анаталье. Дипломаты призвали путешественников по возможности "не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне призвал граждан внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня у лесов, - передает РИА Новости.
"Продолжаем бороться с лесными пожарами в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш (на юго-востоке)", - сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.
Лесные пожары добрались до курортных районов в районе Антальи и Кемера. Один из них возник в районе города Гёйнюк, между Анатальей и Кемером, в лесу. Из-за этого эвакуировали десять жилых домов, несколько десятков человек обратились к врачам, - передает РБК.
Для тушения огня использовали самолеты, вертолеты и другую спецтехнику. Обращения от российских туристов из-за пожаров сейчас единичные, - сообщили в генконсульстве России в Анаталье. Дипломаты призвали путешественников по возможности "не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне призвал граждан внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня у лесов, - передает РИА Новости.
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19.07.2023 12:28В мире