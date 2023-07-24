Происшествия

27 минут назад

Похититель камеры наблюдения со столба попал на видео

1 376
#кража

Похищенная камера изъята.

59-летнего жителя Липецкого района подозревают в краже камеры видеонаблюдения, установленной на столбе у одного из домов по улице Филипченко.

Как сообщает пресс-службы УМВД России по Липецкой области, кража произошла ещё 12 июля, материальный ущерб организация оценила в 11 800 рублей.

Похищенная камера изъята. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
1 376
#кража

Комментарии (1)

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Естественный отбор

13 минут назад
Мозгов у парня нет. Он ещё бы стул украл незаметно из по задницы следователя.... Клайд без Бони уже не тот.
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