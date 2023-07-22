34 минуты назад
В Липецкой области завтра дожди, грозы и до +24
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием синоптических процессов циклона с Атлантики – погода ожидается неустойчивой, с небольшими кратковременными дождями, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 июля - 17-19 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 25 июля – 20-21 градус тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +21 до +23 градусов.
День 23 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 6 градусов тепла.