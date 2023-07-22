В Липецкой области завтра дожди, грозы и до +24

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием синоптических процессов циклона с Атлантики – погода ожидается неустойчивой, с небольшими кратковременными дождями, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 июля - 17-19 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 25 июля – 20-21 градус тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +21 до +23 градусов.



День 23 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 6 градусов тепла.