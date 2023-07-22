Общество

сегодня, 11:23

Городская больница «Липецк-Мед» №4 задолжала поставщикам 11 млн рублей

2 501
#прокуратура #задолженность
1
Городская больница «Липецк-Мед» №4 задолжала поставщикам 11 млн рублей

Прокуратура проводит проверку по факту неоплаты услуг 18 поставщикам медучреждения

По состоянию на 1 июля прокуратура выявила задолженность Городской больницы «Липецк-Мед» №4 перед 18 поставщиками на сумму 11,1 млн рублей. Причина неоплаты - временная недостаточность финансовых средств, сообщили в прокуратуре Липецкой области. Которая проводит проверку по данному факту.

Как отметили в прокуратуре, с 2015 года, с момента принятия государством дополнительных мер по защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и по настоящее время сумма погашенной задолженности по государственным и муниципальным контрактам перед добросовестными предпринимателями в результате принятых мер прокурорского реагирования составила более 990 млн. руб.

В результате прокурорского вмешательства перед 19 добросовестными исполнителями по государственным и муниципальным контрактам погашена задолженность на сумму 33,7 млн. руб.
2 501
#прокуратура #задолженность
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

да уж

30 минут назад
Почему из бюджета не дают денег.
ответить

Умка

сегодня, 11:37
Теперь понятно назначение главного врача
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Мошенники звонят липчанам, представляясь сотрудниками Следственного комитета и выманивают у них ден...
#мошенники
7
Мошенники звонят липчанам, представляясь сотрудниками Следственного комитета и выманивают у них ден...

сегодня, 10:27

Общество
Выходные в Липецке: «Наконец-то без дождей, трансляция из Санкт-Петербурга и киноканикулы»
#Выходные в Липецке
Выходные в Липецке: «Наконец-то без дождей, трансляция из Санкт-Петербурга и киноканикулы»

сегодня, 09:00

Общество
Липецкая вечЁрка: арест насильника, профилактика холеры и проблемы с электробезопасностью в парке
#вечЁрка #арест #холера
3
Липецкая вечЁрка: арест насильника, профилактика холеры и проблемы с электробезопасностью в парке

вчера, 20:23

Общество
Из-за аварии на теплотрассе перекрыли движение на Липовской
#порыв теплотрассы #авария
12
Из-за аварии на теплотрассе перекрыли движение на Липовской

вчера, 16:24

Общество
Усманец возместит ущерб военному училищу, из которого его отчислили за недисциплинированность
#армия #образование
10
Усманец возместит ущерб военному училищу, из которого его отчислили за недисциплинированность

вчера, 16:05

Общество
На улице бьет ключ из-под асфальта второй день
#утечка воды
10
На улице бьет ключ из-под асфальта второй день

вчера, 15:52

Общество