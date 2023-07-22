Городская больница «Липецк-Мед» №4 задолжала поставщикам 11 млн рублей

Прокуратура проводит проверку по факту неоплаты услуг 18 поставщикам медучреждения



По состоянию на 1 июля прокуратура выявила задолженность Городской больницы «Липецк-Мед» №4 перед 18 поставщиками на сумму 11,1 млн рублей. Причина неоплаты - временная недостаточность финансовых средств, сообщили в прокуратуре Липецкой области. Которая проводит проверку по данному факту.



Как отметили в прокуратуре, с 2015 года, с момента принятия государством дополнительных мер по защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и по настоящее время сумма погашенной задолженности по государственным и муниципальным контрактам перед добросовестными предпринимателями в результате принятых мер прокурорского реагирования составила более 990 млн. руб.



В результате прокурорского вмешательства перед 19 добросовестными исполнителями по государственным и муниципальным контрактам погашена задолженность на сумму 33,7 млн. руб.

