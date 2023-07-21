Экономика

52 минуты назад

Липчане чаще подавали декларации на налоговые вычеты

91
#налоги
Липчане чаще подавали декларации на налоговые вычеты

81 802 налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц получили налоговые органы Липецкой области за 5 месяцев 2023 года - УФНС России по Липецкой области подвело промежуточные итоги декларационной кампании 2023 года. По сравнению с тем же периодом 2022 года деклараций оказалось больше на 1 190.

71 833 декларации липчане подали для получения социальных и имущественных налоговых вычетов – на 2 317 больше, чем год назад. Из них более чем в 70% деклараций заявлено право на получение имущественного налогового вычета в связи с приобретением жилья. К возврату из бюджета налогоплательщиками заявлен налог на доходы физических лиц в сумме 2 827 миллиона рублей, что на 307 миллионов рублей больше аналогичного периода 2022 года.

Кроме того, по итогам 2022 года из регистрирующих органов поступили сведения в отношении 32,8 тысячи налогоплательщиков, которым необходимо представить декларацию и уплатить налог. Отчитались о своих доходах почти 7 тысяч налогоплательщиков, получивших доход от продажи имущества (78%), сдачи имущества в аренду (18%), доход за пределами РФ (1,6%), доход от ценных бумаг (2%) и прочие доходы. К уплате в бюджет по представленным декларациям заявлена сумма 291 миллион рублей. В адрес 8,5 тысяч налогоплательщиков будут направлены уведомления о необходимости уплатить налог на доходы физических лиц в сумме 41 миллион рублей, а в отношении 3,7 тысячи налогоплательщиков, которые не предоставили налоговую декларацию, сформируют расчеты на сумму 150 миллионов рублей в соответствии с п.1.2 статьи 88 Налогового кодекса.
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#налоги

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