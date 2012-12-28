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1017
сегодня, 13:20
8

На кладбище в Усманском районе уничтожили высаженную в честь участников войны аллею

Полиция проводит проверку по факту возможного вандализма.

Несколько дней назад в селе Завальное Усманского района уничтожили посаженную школьниками аллею памяти.

«Ночью пришли люди и уничтожили все посадки. Деревья варварски поломали, подергали и раскидали по могилам местного кладбища. Полиция не может проводить расследование, так как утром пришел трактор и все перепахал. Почему об этом молчат?», — задается вопросом автор поста в сообществе  «Подслушано Усмань».

В полиции не молчат. Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, проводится проверка по факту возможного акта вандализма.
вандализм
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Илларион
2 минуты назад
... а землю на кладбище или рядом с ней в перспективе можно продать по назначению... Кто же это сделал?
Ответить
Непонятно
9 минут назад
Почему полиция не задержала тракториста
Ответить
А шо
41 минуту назад
Сторожей не было?
Ответить
Гость
42 минуты назад
Ужас, а потом не верим что дроны взлетают с наших территорий....
Ответить
А
48 минут назад
Надо этих подонков об енивать на наших пленных
Ответить
Л
37 минут назад
Вот это правильно!
Ответить
Джон Ленин
56 минут назад
В полиции не молчат. А где молчат?
Ответить
Лиза
сегодня, 13:28
Это ужасно!
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