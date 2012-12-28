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Общество
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сегодня, 13:20
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На кладбище в Усманском районе уничтожили высаженную в честь участников войны аллею
Полиция проводит проверку по факту возможного вандализма.
«Ночью пришли люди и уничтожили все посадки. Деревья варварски поломали, подергали и раскидали по могилам местного кладбища. Полиция не может проводить расследование, так как утром пришел трактор и все перепахал. Почему об этом молчат?», — задается вопросом автор поста в сообществе «Подслушано Усмань».
В полиции не молчат. Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, проводится проверка по факту возможного акта вандализма.
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