На НЛМК выбрали лучшего водопроводчика доменной печи

На Новолипецком металлургическом комбинате состоялся конкурс профессионального мастерства среди водопроводчиков доменной печи. За право стать лучшим в своей профессии боролись 30 сотрудников комбината.

Конкурс традиционно состоял из теоретической и практической части. По результатам проверки знаний в финал вышли 10 работников. Заданием практического этапа было подготовить воздушную фурму к установке в доменную печь. Водопроводчикам предстояло накрутить 6 элементов и выполнить 2 присоединения для подачи воды. Готовность воздушной фурмы один из ключевых показателей в работе доменной печи.По итогам конкурса лучшим по профессии стал Денис Безкровный. Второе и третье места у Андрея Развиндеева и Романа Заварзина соответственно. Лучшим среди молодых работников признан Дмитрий Коротков.- Настоящий профессионал – это тот, кто любит свою работу. Работа должна нравиться, если ты получаешь удовольствие, то будешь стремиться достичь чего-то большего в своей профессии. В конкурсах профмастерства мы с командой стараемся участвовать ежегодно. Соревновательный дух помогает сплотить коллектив и даёт стимул к развитию, - рассказал победитель конкурса профмастерства Дмитрий Коротков.Конкурсы профессионального мастерства проводят на комбинате ежегодно. Соревнования позволяют сотрудникам перенять опыт друг друга и дают дополнительную мотивацию к повышению уровня профессиональных навыков.В 2023 году на НЛМК пройдут конкурсы по 40 основным рабочим специальностям. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».