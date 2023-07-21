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15 минут назад

«Хочу сказать Михаилу, что нам его сам Бог послал!»

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#пропавший без вести
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«Хочу сказать Михаилу, что нам его сам Бог послал!»

Жительница Частой Дубравы разыскивает спасителя ее мужа, который в пижаме и тапочках ушел из областной больницы.

В этот понедельник 60-летнего Артема Шмакова, сына легендарного липецкого педагога-новатора Сталя Шмакова, госпитализировали с подозрением на инсульт. Мужчина провел в реанимации областной клинической больницы сутки, а после того, как его перевели в обычную палату, исчез.

— Вечером во вторник мне позвонила дочь и сказала: «Не переживай, папа ушел из больницы». Мне стало дурно: как он мог уйти из больницы, если у него — потеря памяти и невнятная речь? Если на нем — больничная пижама и тапочки? — рассказывает GOROD48 о событиях 18 июля жена Артема Шмакова Марина.

По словам женщины, вскоре из больницы позвонили и ей. Рассказали, что проследили путь мужа по видеокамерам до выхода из ворот на улицу Московскую, извинялись, сказали, что будут искать своего пациента. Марина Шмакова, конечно, сильно распереживалась. Она позвонила в полицию, сообщила о пропавшем муже. Стала искать влиятельных знакомых, чтобы как-то ускорить поиски. Говорит, что у нее точно бы остановилось сердце, если бы в таких тревогах и волнениях прошла вся ночь. Но тут, в начале первого часа уже, получается, среды, к дому подъехала машина, из которой вышел ее муж!

— Он просто упал на меня без сил! Привезший его мужчина, рассказал, что поздним вечером вышел во двор своего дома в Кулешовке и обратил внимание на какое-то перемещающееся по полю светлое пятно. Заинтересовавшись, он на машине поехал к этому пятну и нашел Артема. А тот лишь твердил: «Частая Дубрава, Частая Дубрава!» Когда муж увидел родное село, вспомнил и адрес дома. Я была так счастлива, когда увидела Артема, что забыла поблагодарить его спасителя. Я только знаю, что его зовут Михаилом.

Марина Шмакова тут же позвонила в полицию, сообщила о нашедшемся муже. А утром обратилась в «скорую помощь» с просьбой отвезти Артема в больницу для продолжения лечения.

Женщина решила придать эту историю огласке по двум причинам. Во-первых, она не понимает, почему ее мужа не остановил персонал больницы? А еще Марину Шмакову поразили действия того человека, который подвез ее мужа к Кулешовке. Ведь не мог же он пешком добраться до этого села за час: только по прямой от областной больницы до Кулешовка — больше 10 километров.

— Ведь этот человек видел, что перед ним пациент больницы: в пижаме, тапочках, с зеленым браслетом на руке, с невнятной речью и явными проблемами с памятью! Если муж и ему твердил то же, что и Михаилу: «Частая Дубрава! Частая Дубрава!», то почему он довез его только до Кулешовки и там оставил? Почему с мужем так поступили? Что за время-то сейчас такое, когда в нем есть такие люди?

В свою очередь, лечащий врач Артема Шмакова Злата Другова рассказала GOROD48, что территорию больницы охраняет ЧОП. Почему охранники выпустили в темное время суток на улицу человека в пижаме с больничным браслетом на руке, она не знает. А выход из неврологического отделения всегда открыт — персоналу в силу специфики работы необходимо часто выходить в работающее круглосуточно приемное отделение.

— Как только мы обнаружили пропажу нашего ходячего больного, тут же подали соответствующее заявление в полицию. То есть мы сделали то, что должны были сделать, — сказала врач.

Начмед больницы Сергей Сундеев сообщил GOROD48, что случай с уходом с охраняемой территории больного администрацией клиники рассмотрен, и что виновные в происшествии сотрудники ЧОПа наказаны.
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#пропавший без вести
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