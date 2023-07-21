Происшествия
сегодня, 09:40
Сотрудники Госавтоинспекции нашли пропавшего 12-летнего мальчика
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С ребёнком всё хорошо.
Пропавший в районе Центрального рынка 19 июля 12-летний мальчик нашёлся.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подростка обнаружили сотрудники Госавтоинспекции и передали его законным представителям. С ребёнком всё хорошо, он просто гулял.
Известно, что это не первый случай пропажи подростка — ранее этот мальчик уже уходил из дома.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подростка обнаружили сотрудники Госавтоинспекции и передали его законным представителям. С ребёнком всё хорошо, он просто гулял.
Известно, что это не первый случай пропажи подростка — ранее этот мальчик уже уходил из дома.
6 1737
Алькаш
гость
Зоя
Надо так
Нина
не-а чё