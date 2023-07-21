Сотрудники Госавтоинспекции нашли пропавшего 12-летнего мальчика

С ребёнком всё хорошо.

Пропавший в районе Центрального рынка 19 июля 12-летний мальчик нашёлся.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подростка обнаружили сотрудники Госавтоинспекции и передали его законным представителям. С ребёнком всё хорошо, он просто гулял.



Известно, что это не первый случай пропажи подростка — ранее этот мальчик уже уходил из дома.