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Сотрудники Госавтоинспекции нашли пропавшего 12-летнего мальчика

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#пропавшие без вести
Сотрудники Госавтоинспекции нашли пропавшего 12-летнего мальчика

С ребёнком всё хорошо.

Пропавший в районе Центрального рынка 19 июля 12-летний мальчик нашёлся.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подростка обнаружили сотрудники Госавтоинспекции и передали его законным представителям. С ребёнком всё хорошо, он просто гулял.

Известно, что это не первый случай пропажи подростка — ранее этот мальчик уже уходил из дома.
6 1737
#пропавшие без вести

Комментарии (6)

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Алькаш

8 минут назад
гость, мальчик на учебники деньги собирает.Растёт второй Ломоносов!
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гость

16 минут назад
Он же вечно у ТЦ "Европа" ошивается и попрошайничает, а предлагаешь ему купить еды, грубит!
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Зоя

26 минут назад
детей надо любить и понимать - мы все были детьми - а заботу и ласку родители просто обязаны своему ребенку предоставить -
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Надо так

33 минуты назад
Наказывать родителей. Очень строго. Тогда они либо будут держать его на цепи, либо не напрягать полицию из-за своего блудного недоумка, которого они распустили с детства.
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Нина

46 минут назад
Наказывать надо таких детей, работой нагружать.
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не-а чё

50 минут назад
Наверно путешественником будет.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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