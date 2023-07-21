В мире

43 минуты назад

Грузия не планирует восстанавливать дипотношения с Россией

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Вопрос о восстановлении дипотношений Грузии и России в данный момент не обсуждается.

Вопрос о восстановлении дипотношений Грузии и России в данный момент не обсуждается. Об этом «Известиям» рассказал спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

«К сожалению, этот вопрос на повестке дня вообще не стоит», — заявил Абашидзе.

Он добавил, что вопрос об открытии в России и Грузии торговых представительств также не рассматривается. Тем не менее обе страны продолжают развивать экономические отношения.

«Торгово-экономические связи в принципе растут с 2013 года. До 2012 года они вообще были прерваны, но с 2013 года мы их начали шаг за шагом восстанавливать», — пояснил Абашидзе.

11–12 июля состоялся 58-й раунд Женевских переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье. В нем приняли участие представители России, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Следующий раунд намечен на декабрь.

20 июня председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия взаимодействует с Россией только в торгово-экономической и гуманитарной сферах и «не выходит за рамки этого».

Торговый оборот между РФ и Грузией за первое полугодие 2023 года превысил $1,2 млрд, что на 75,7% больше, чем за январь-июнь 2022 года. Экспорт вина из Грузии в Россию вырос за последние шесть месяцев на 39,51%.

В середине мая Россия и Грузия возобновили прямое авиасообщение, прерванное в 2019 году. Также Москва отменила визовый режим для граждан Грузии.
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