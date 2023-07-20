В Липецкой области завтра местами может выпасть град

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с северо-запада – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 22 июля регион окажется на периферии южного антициклона – погода ожидается преимущественно без осадков. 23 июля влияние начнет оказывать очередной циклон с северо-запада, который принесет с собой кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди – местами сильные, местами гроза, местами возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.



День 21 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 8 градусов тепла.