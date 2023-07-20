Происшествия

49 минут назад

В Грязях «Лада-Гранта» врезалась в дерево: пострадали четыре человека

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#ДТП
В Грязях «Лада-Гранта» врезалась в дерево: пострадали четыре человека

А в Липецке в дерево врезался «Фольксваген Поло» с 34-летней женщиной за рулём.

19 июля в 22:40 в городе Грязи на улице Толстовской 21-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, предварительная причина аварии — несоблюдение скоростного режима.

В ДТП пострадали четыре человека: водитель 18-летний пассажир и две 17-летние пассажирки. Все пострадавшие в аварии госпитализированы в больницы.

В Липецке в 12:13 на проспекте 60 лет СССР 42-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада-Ларгус», по предварительным данным, вне зоны пешеходного перехода сбила 10-летнего велосипедиста. Школьник был госпитализирован.

В 00:34 в 15-м микрорайоне 34-летняя женщина-водитель автомобиля «Фольксваген Поло» врезалась в дерево. Водитель доставлялась в Липецкую городскую больницу № 4, но после оказания помощи была отпущена.

В Липецком районе в 05:55 на дороге Вербилово-Грязное-Боринское 55-летний водитель автомобиля «Рено», по предварительным сведениям, при развороте столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением 38-летнего водителя. Мотоциклист доставлялся в больницу, после оказания помощи он был отпущен.

397
#ДТП

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