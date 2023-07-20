В России
5 минут назад
Интернет-провайдеров начнут штрафовать за отсутствие фильтрации трафика
До конца этого года весь интернет-трафик в России будет проходить через специальные системы противодействия киберугрозам
До конца этого года весь интернет-трафик в России будет проходить через специальные системы противодействия киберугрозам (ТСПУ), которые устанавливает на оборудовании операторов подведомственный Роскомнадзору «Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования» (ЦМУ ССОП). Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.
По словам его представителя, федеральная служба будет проверять, пропускают ли связисты трафик через такие системы. Если этого не происходит, на операторов может быть наложен штраф от 1 млн рублей до 5 млн рублей (при повторном нарушении). При этом руководство компании связи может быть оштрафовано на 1,5 млн.
«В случае злостного нарушения должностному лицу может грозить до трех лет лишения свободы», — предупредили в Роскомнадзоре.
ТСПУ (совокупность этих устройств в обиходе называют «суверенным интернетом») устанавливаются на узлах связи операторов с 2019 года за счет федерального бюджета. Ежегодно по мере развития сетей происходит модернизация ранее установленного оборудования, напомнили в Роскомнадзоре.
«ТСПУ защищает российский сегмент интернета от угроз различного характера, в том числе от такого запрещенного контента, как детская порнография, пропаганда суицидов и наркотиков, материалы с призывами осуществлять террористическую и экстремистскую деятельность», — пояснил представитель ведомства.
Одна из угроз рунету — полное отключение России от сети при наличии политической воли, отмечает заместитель гендиректора «Гарда Технологий» Рустэм Хайретдинов. Блокировочная система необходима для формирования бесперебойной и безопасной для информационного пространства работы устройств связи, указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
По словам его представителя, федеральная служба будет проверять, пропускают ли связисты трафик через такие системы. Если этого не происходит, на операторов может быть наложен штраф от 1 млн рублей до 5 млн рублей (при повторном нарушении). При этом руководство компании связи может быть оштрафовано на 1,5 млн.
«В случае злостного нарушения должностному лицу может грозить до трех лет лишения свободы», — предупредили в Роскомнадзоре.
ТСПУ (совокупность этих устройств в обиходе называют «суверенным интернетом») устанавливаются на узлах связи операторов с 2019 года за счет федерального бюджета. Ежегодно по мере развития сетей происходит модернизация ранее установленного оборудования, напомнили в Роскомнадзоре.
«ТСПУ защищает российский сегмент интернета от угроз различного характера, в том числе от такого запрещенного контента, как детская порнография, пропаганда суицидов и наркотиков, материалы с призывами осуществлять террористическую и экстремистскую деятельность», — пояснил представитель ведомства.
Одна из угроз рунету — полное отключение России от сети при наличии политической воли, отмечает заместитель гендиректора «Гарда Технологий» Рустэм Хайретдинов. Блокировочная система необходима для формирования бесперебойной и безопасной для информационного пространства работы устройств связи, указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.