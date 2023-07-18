Происшествия
17 минут назад
По пожару в расселённом доме на улице 40 лет Октября будет проведена дополнительная проверка
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Наиболее вероятной причиной пожара в здании послужило воспламенение бытового мусора от непотушенной сигареты.
Прокуратура провела проверку по факту возгорания расселенного дома №11 по улице 40 лет Октября в Липецке.
Напомним, 21 июня около 18.00 на улице 40 лет Октября загорелся расселенный дом №11. На втором этаже здания пожаром были заблокированы подростки. Им на помощь кинулись прохожие и проезжавший мимо на тракторе-погрузчике мужчина. Тракторист подъехал к окнам, поднял ковш до второго этажа, и при помощи все тех же прохожих эвакуировал подростков из горящего здания.
«По информации департамента ЖКХ администрации Липецка, этот многоквартирный дом расселен, но не снесен. Ещё в октябре 2022 года прокурорской проверкой установлено, что дом на улице 40 лет Октября фактически находился в бесхозяйном состоянии, о чём свидетельствовали признаки заброшенности и разрушения. По периметру дома отсутствовали ограждение, стекла, оконные рамы местами были разбиты, в некоторых местах стекла и оконные рамы отсутствовали полностью, входные двери находились в ветхом состоянии. Всё это свидетельствует о непринятии собственником требуемых мер по обеспечению безопасности расселенного аварийного многоквартирного дома, а также мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, в том числе несовершеннолетних, поскольку в районе указанного многоквартирного дома расположены жилые дома, образовательные учреждения, парки и места отдыха», — рассказали GOROD48 в прокуратуре Липецкой области.
Прокуратурой района в адрес департамента ЖКХ администрации Липецка ещё 30 ноября прошлого года была внесено представление об устранении нарушений в части консервации аварийного дома №11 по улице 40 лет Октября, по результатам рассмотрения этого представления дом был огражден сигнальной лентой.
Но в июне 2023 года проверкой по дому были выявлены всё те же нарушения (в здание обеспечен свободный доступ, входные двери, оконные рамы отсутствовали), и 15 июня 2023 года в адрес департамента ЖКХ администрации Липецка снова было внесено представление с требованием о принятии мер по консервации аварийного объекта и последующем сносе многоквартирного дома.
Департамент ЖКХ в ответ сообщил, что денег на производство работ по ограждению аварийных домов сейчас нет, поэтому приняты меры по ограждению территории дома сигнальной лентой. При этом в 2023 году этот дом всё же планируют снести.
Учитывая длительность допущенных департаментом ЖКХ нарушений, а также тот факт, что многоквартирный дом представляет опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних и иных граждан в связи со свободным доступом на его территорию, прокуратурой района 10 июля направлен иск в суд с требованием о принятии мер по консервации аварийного объекта и последующем сносе дома.
Также доследственная проверка установила, что наиболее вероятной причиной пожара в здании послужило воспламенение бытового мусора от непотушенной сигареты. Сами курильщики не установлены, поэтому 29 июня дознавателем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) за отсутствием события преступления.
Но прокуратура пришла к выводу, что это решение было принято преждевременно, без достаточных на то оснований. Например, не был установлен факт наличия или отсутствия материального ущерба.
Заместителем прокурора района это решение отменено, по пожару будет проведена дополнительная проверка.
Напомним, 21 июня около 18.00 на улице 40 лет Октября загорелся расселенный дом №11. На втором этаже здания пожаром были заблокированы подростки. Им на помощь кинулись прохожие и проезжавший мимо на тракторе-погрузчике мужчина. Тракторист подъехал к окнам, поднял ковш до второго этажа, и при помощи все тех же прохожих эвакуировал подростков из горящего здания.
«По информации департамента ЖКХ администрации Липецка, этот многоквартирный дом расселен, но не снесен. Ещё в октябре 2022 года прокурорской проверкой установлено, что дом на улице 40 лет Октября фактически находился в бесхозяйном состоянии, о чём свидетельствовали признаки заброшенности и разрушения. По периметру дома отсутствовали ограждение, стекла, оконные рамы местами были разбиты, в некоторых местах стекла и оконные рамы отсутствовали полностью, входные двери находились в ветхом состоянии. Всё это свидетельствует о непринятии собственником требуемых мер по обеспечению безопасности расселенного аварийного многоквартирного дома, а также мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, в том числе несовершеннолетних, поскольку в районе указанного многоквартирного дома расположены жилые дома, образовательные учреждения, парки и места отдыха», — рассказали GOROD48 в прокуратуре Липецкой области.
Прокуратурой района в адрес департамента ЖКХ администрации Липецка ещё 30 ноября прошлого года была внесено представление об устранении нарушений в части консервации аварийного дома №11 по улице 40 лет Октября, по результатам рассмотрения этого представления дом был огражден сигнальной лентой.
Но в июне 2023 года проверкой по дому были выявлены всё те же нарушения (в здание обеспечен свободный доступ, входные двери, оконные рамы отсутствовали), и 15 июня 2023 года в адрес департамента ЖКХ администрации Липецка снова было внесено представление с требованием о принятии мер по консервации аварийного объекта и последующем сносе многоквартирного дома.
Департамент ЖКХ в ответ сообщил, что денег на производство работ по ограждению аварийных домов сейчас нет, поэтому приняты меры по ограждению территории дома сигнальной лентой. При этом в 2023 году этот дом всё же планируют снести.
Учитывая длительность допущенных департаментом ЖКХ нарушений, а также тот факт, что многоквартирный дом представляет опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних и иных граждан в связи со свободным доступом на его территорию, прокуратурой района 10 июля направлен иск в суд с требованием о принятии мер по консервации аварийного объекта и последующем сносе дома.
Также доследственная проверка установила, что наиболее вероятной причиной пожара в здании послужило воспламенение бытового мусора от непотушенной сигареты. Сами курильщики не установлены, поэтому 29 июня дознавателем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) за отсутствием события преступления.
Но прокуратура пришла к выводу, что это решение было принято преждевременно, без достаточных на то оснований. Например, не был установлен факт наличия или отсутствия материального ущерба.
Заместителем прокурора района это решение отменено, по пожару будет проведена дополнительная проверка.
87