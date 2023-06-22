Происшествия
сегодня, 15:19
Сокольского тракториста хотят представить к награде за спасение подростков
21 июня он помог нескольким подросткам выбраться из горящего на улице 40 лет Октября дома.
Вчерашний поступок водителя трактора-погрузчика, который с помощью ковша и лестницы вызволил несколько подростков заблокированных огнем в доме на улице 40 лет Октября в Липецке не оставил равнодушными пожарных.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, водителя хотят представить к награде, но есть одна проблема — никто не знает, как его найти.
— Мы просим свидетелей пожара или знакомых с водителем помочь в его поиске. Для этого можно позвонить в пресс-службу ГУ МЧС по Липецкой области по телефонам +7(4742)-22-88-12 и +7(4742)-22-88-69, — рассказали пожарные.
Напомним, что 21 июня около 18.00 на улице 40 лет Октября загорелся расселенный дом № 11. На втором этаже здания оказались заблокированным подростки. Им помогли прохожие, и, проезжавший мимо на тракторе-погрузчике мужчина. Тракторист подъехал к окнам, поднял ковш до второго этажа, и при помощи все тех же прохожих, эвакуировал подростков из горящего здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, водителя хотят представить к награде, но есть одна проблема — никто не знает, как его найти.
— Мы просим свидетелей пожара или знакомых с водителем помочь в его поиске. Для этого можно позвонить в пресс-службу ГУ МЧС по Липецкой области по телефонам +7(4742)-22-88-12 и +7(4742)-22-88-69, — рассказали пожарные.
Напомним, что 21 июня около 18.00 на улице 40 лет Октября загорелся расселенный дом № 11. На втором этаже здания оказались заблокированным подростки. Им помогли прохожие, и, проезжавший мимо на тракторе-погрузчике мужчина. Тракторист подъехал к окнам, поднял ковш до второго этажа, и при помощи все тех же прохожих, эвакуировал подростков из горящего здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
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